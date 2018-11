Brindarán una charla sobre sexualidad y derechos en Terrazas

Para visibilizar mejor los obstáculos que experimenta la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y analizar la manera de removerlos, y también para conocer más sobre derechos relacionados a la intimidad, este viernes desde las 18, disertará en San Luis el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, quien además se desempeña como magister en Administración y Políticas Públicas. El encuentro será en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo y cuenta con la organización de la Universidad de La Punta. La charla se denomina “La sexualidad desde una perspectiva de derechos” y la entrada será libre y gratuita.

A pocos meses del revés que sufrió en la Cámara de Senadores de la Nación la ley de interrupción de embarazo voluntario, y en medio del debate por la aplicación de las ESI, Cahn dará claridad al marco legal que hoy posee la sexualidad en Argentina. En diálogo con El Diario de la República adelantó algunos de los ejes que resaltará en la charla que sostendrá ante el público puntano.

“Básicamente hablaremos sobre los desafíos en el acceso a los derechos vinculados a la sexualidad en la Argentina. El rol de cada uno de los actores, la academia, la sociedad civil, el Estado, la universidad, la ciudadanía en general y sobre las normativas y el marco normativo vigente. Qué pasa hoy con ese marco y lo que se lleva a la práctica en la actualidad”, adelantó.

Cahn es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y director de la Fundación Huésped que, desde 1989, trabaja en cuestiones vinculadas al acceso a la salud, con foco en enfermedades como VIH-Sida y salud sexual y reproductiva.

En relación a la no aplicación aún de la Ley de ESI, el licenciado fue muy claro. “La Ley de Educación Sexual Integral se aprobó hace doce años en la Argentina. Es una de las leyes pendientes más importantes que observamos en cuanto a su implementación. No dar educación sexual es otra forma de educar sexualmente a los chicos. Los padres tenemos un rol en la educación de nuestros hijos, pero de ningún modo podemos cercenarle el derecho a educarse”, destacó.

“Los chicos son sujetos de derecho, no son objetos de los padres. Justamente el sistema educativo lo que hace es normatizar los contenidos curriculares. Son establecidos por el Estado y deben aplicarse sea en escuelas de gestión pública, privada, laica o confesional. Los chicos no necesitan educación para tener relaciones sexuales, no necesitan educación para sentir. Lo que permite la Educación Sexual Integral es tener una sexualidad más disfrutable, un mejor cuidado del cuerpo, disminuye la discriminación, el bullying homofóbico. No te incita ni promueve nada. Valora la diversidad, enseña a entender cómo los seres humanos somos diferentes, a detectar situaciones de abuso y permitirle a los chicos una sexualidad más libre, sana y segura”, añadió.

En San Luis también hablará sobre el respeto a las normas relacionadas a la sexualidad. “Como muchos de los derechos, en la Argentina hay un cumplimiento parcial. Cuando vemos las cifras de embarazos no deseados en adolescencia no podemos no relacionarlas a las dificultades y en las faltas de acceso a la salud, a la educación, a la información por parte de chicas y chicos. Lo que ahora está en permanente discusión es la ampliación de derechos versus la idea de restringirlos. En esa disputa se mueve el país. Y a partir del rechazo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, hubo grupos que se envalentonaron y se oponen a una norma como la de educación sexual. Por eso, en pleno 2018, estamos discutiendo otra vez los contenidos de una ley aprobada hace doce años. Se sancionó cuando los chicos que ahora ingresan al secundario estaban en jardín de infantes”, sentenció.