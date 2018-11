Maradona criticó a Scaloni: "Puede ir al Mundial...pero de motociclismo"

El ex director técnico del seleccionado argentino Diego Armando Maradona volvió a criticar a Lionel Scaloni, actual conductor del equipo nacional, al asegurar que puede ir a un Mundial pero no de fútbol sino de motociclismo.

Luego de obtener una importante victoria con Dorados, de México, el Diez aprovechó la conferencia de prensa para volver a criticar la inminente confirmación de Scaloni como entrenador del seleccionado nacional.

"En Argentina tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir: no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron. El problema es que se crea técnico y quiera ir al Mundial. Puede ir al Mundial...pero de motociclismo", apuntó Maradona, quien en otras ocasiones ya se había manifestado en contra de la presencia del ex campeón mundial juvenil en el cargo.

"Me da mucha bronca que tengamos que depender de alguien que no sé si tendrá título y dejemos que al 'Tata' Martino se lo lleve México", agregó "Pelusa" en referencia al arribo del entrenador rosarino al seleccionado mexicano.

Además, Maradona se refirió a su salida del seleccionado luego del Mundial de Sudáfrica 2010 y culpabilizó a su exa yudante Alejandro Mancuso.

"Yo me voy por un amigo, Mancuso, que me hace un fraude. Me falsifica la firma y, como yo era tan amigo y creo en la amistad, le dije a Grondona: 'No, si no es con Mancu no voy'. Y lo peor de todo es que lo sabían muchos, lo del fraude", acusó.

"El único estúpido que no lo sabía era yo. Se te vienen a la cabeza todas las penurias que tuvimos que pasar, pero el fútbol paga. El fútbol es, como dice el 'Flaco' (Menotti), el libro del engaño, así que va para acá y va para allá. El tema era que la FIFA se había metido y se había comprometido en no contratarme", enfatizó.

Télam