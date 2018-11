Bienvenidos a Nada

¿Por qué queremos que el fútbol nos entregue las certezas que no nos ofrece el país?

Si la seguridad pública está bastardeada, por qué debería el fútbol ser ejemplo.

El fútbol es apenas espejo de la sociedad. Y vivimos en un día a día enfermizo. El de al lado no importa... El que piensa distinto no sabe nada... El que siente la pasión de otros colores es un enemigo...(y así la lista infinita).

El bien común no existe. La convivencia de pudrió. La imbecilidad gana las calles.

Pero la culpa no es el fútbol. No señores. “La violencia no viene del fútbol, como las lágrimas no vienen del pañuelo", sentencia el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Así, vamos camino a un fútbol sin gente en las tribunas y más PPV televisivo.

Así, vamos camino a Nada...

Y desde hoy tengo la certeza que Nada existe.

No estamos para Nada... No podemos organiza Nada... Nada hacemos con orden, organización y planificación.

No le pidamos al fútbol que nos dé explicaciones. Busquemos esas explicaciones en cómo vivimos y con qué valores, sentidos y sentimientos nos manejamos.

El fútbol es apenas una excusa en el que decantan nuestras miserias, mientras lo que tienen el poder de las decisiones, piensan con los pies.

El resto depende de nosotros... Y nosotros siempre (o casi siempre) le echamos la culpa al otro. Siempre la culpa ajena. Así nos va... camino a Nada.

Mañana jugarán (o eso parece) River-Boca. Encomendémonos a la diosa fortuna para que no pase Nada extra deportivo y sólo exista un partido de fútbol... muy importante pero apenas un juego.

Por el resto, seguiremos condenados a Nada.