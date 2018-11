La exclusión que plantea la ignorancia

Hay un consenso generalizado acerca de que los tiempos que corren podrían caracterizarse como la era de la información. Hay una superabundancia de datos que requieren un proceso de selección y la posibilidad de elegir de qué información se quiere disponer. Pareciera ser un signo de los tiempos.

La exclusión -que también caracteriza estos tiempos y sobre todo en Argentina-, provoca que justamente quienes quedan fuera de muchos fenómenos, resulten absolutamente excluidos del conocimiento y de la información. Con esta carencia, muchas de sus capacidades se ven seriamente afectadas.

Satisfechas algunas necesidades básicas, como el vestido y la alimentación, el conocimiento resulta un elemento vital para la subsistencia.

El único vehículo de información que ha perforado ciertas barreras es la televisión, a la que, por cierto, tienen acceso casi todas las personas. La televisión no educa, no da conocimiento solo emite datos a través de la subjetividad de quien informa.

¿Para cuántas personas representa alguna información que un grupo de individuos haya robado cajas de seguridad? Sería valioso reflexionar acerca de cuántos de los potenciales televidentes alguna vez ingresaron en algo similar a una caja de seguridad o sencillamente a un banco. Ese no es un problema de la televisión. Sí lo sería para un educador. Si la persona no logra contextualizar los datos, no obtiene información alguna.

Lo grave es que no se toma en cuenta que muchos habitantes de nuestro país ni siquiera pueden comprender cabalmente la importancia de educarse, la necesidad de adquirir alguna formación más allá de la obligatoria. Comprender la necesidad de eso es parte de la información a la que no todos logran acceder. La condena que representa no llegar a determinados niveles de formación, no alcanza a ser cabalmente apreciada por quienes no disponen de todos los elementos necesarios para comprender a la sociedad actual. Y mucho menos, su ubicación en la misma.

No es solo una cuestión económica. Aunque haya un importante contenido económico en la exclusión.

Se confunde y se entiende que ser famoso o conocido encierra algún valor más allá de eso. Y, en rigor, la fama y la popularidad no aportan mucho más que eso.

Hoy en día el problema empieza a quedar claro a partir de cuestiones tan elementales como la educación sexual. Determinados niveles de la población carecen de información tan básica como la que tiene que ver con su propio cuerpo, con la procreación, con la sanidad, con la salud o simplemente, o no tan simplemente, con el placer.

Desde la profunda desigualdad en el ingreso y desde las posibilidades tan distantes que tienen las diversas personas, no se alcanza a apreciar en plenitud este profundo vacío. Las personas que por su condición, por la de su familia, o por los más variados motivos logran el acceso a un conocimiento medio no alcanzan a formarse una noción cabal de las privaciones de la inmensa mayoría de los argentinos. Y mucho menos del desconocimiento profundo que se tiene de una gran cantidad de temas casi imprescindibles para la vida. Muchos argentinos carecen inclusive de posibilidades de diagnóstico y comprensión de muchas enfermedades nuevas, con tratamientos distintos y que requieren de cuidados y precauciones no tradicionales. No están formados para eso.

Lo grave es que la desigualdad y la desinformación lejos de desaparecer tienden a acentuarse y a provocar dificultades cada vez más serias. De allí la importancia creciente de la escuela, de la educación, de las universidades, de los alfabetizadores, de los docentes y de todas las personas capaces de informar y de formar a hombres y mujeres que quieren y merecen un futuro mejor, aunque no lo conozcan.