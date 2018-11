Con las antenas paradas y el ingenio en movimiento

En épocas de vacas flacas, hay que agudizar el ingenio para poder recaudar. Pasa a nivel nacional, provincial y municipal. Y sobre todo en este último ámbito, donde los fondos escasean y ya no se puede seguir exprimiendo el bolsillo de los vecinos, que viene castigado por la inflación y el desempleo. Para peor, la administración Macri les dio un golpe de gracia a los municipios de todo el país cuando les sacó la coparticipación por el Fondo de la Soja, entonces todo se puso aún más cuesta arriba.

Por todo esto es valorable la actitud de Beto Olguín, el intendente de Alto Pencoso, uno de los tantos municipios puntanos que hacen malabares para poder sostener los servicios básicos con fondos escasos. El hombre demostró ser ingenioso, qué duda cabe. Cuando asumió cayó en la cuenta de que en su territorio se encontraba el terreno más alto del árido oeste de San Luis, en una vasta extensión que va desde la capital hasta Desaguadero. Y se dio cuenta de que las compañías de telefonía habían instalado sus antenas sin pagar un centavo, por lo que sacaban buen provecho de los clientes burlando al Municipio. Todo eso se terminó con Olguín, quien les impuso un canon para seguir usufructuando el terreno. Todas pagaron menos una, que hoy está impedida de prestar el servicio hasta que se ponga en regla. Pero el intendente no usó la plata para cualquier cosa, no señor, construyó un polideportivo que es un orgullo para Alto Pencoso, con zona de camping, vestuarios, pileta semiolímpica y una cancha de fútbol cinco con césped sintético. Todo salió de la recaudación por las antenas. Porque pobres son todos los municipios, pero los que usan la inteligencia para recaudar y no descansan solamente en el escuálido bolsillo del vecino siempre serán los mejores.