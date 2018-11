Fiesta con pocos cuyanos y sin cupo femenino

A pesar de que había mucha expectativa en los villamercedinos por estrenar el renovado anfiteatro en el Festival de la Calle Angosta con acordes cuyanos, hay algunos detalles que se les han escapado de las manos a los organizadores.

Si bien el espíritu con el que nació la fiesta fue el cuyano, que dista mucho del estilo que hacen los números que cierran las 3 noches, siempre tuvieron lugar los locales, que deberían ser los dueños de cada noche. Sin embargo, pareciera que hoy tienen poco lugar. A mitad de semana trascendió que los músicos que han recorrido escenarios provinciales y nacionales no tendrían mucha voz en la organización de la fiesta. Así es que la reconocida artista Viviana Viveka Rosa, quien integraba la comisión de músicos, debió renunciar por promesas incumplidas. En una nota enviada a las autoridades, Viveka indicó que no respetaron la grilla propuesta por los miembros de la comisión y que tampoco habían incorporado un número de tango. Otra de las críticas refiere a que tampoco consideraron el cupo de mujeres en la programación y que solo las han confinado a que participen en los fogones y no en el escenario mayor.

Pero Rosa no fue la única: detrás de ella se sumaron más damas que calificaron de “triste y feo” que se quite protagonismo a las representantes femeninas locales, en especial cuando han recorrido escenarios importantes. El enojo se hizo evidente en las redes sociales, donde las mujeres postearon su malestar.