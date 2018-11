El drama sigue siendo la realidad

El gobierno nacional tiene una obsesión por la imagen. Esa noción es proporcional al desconocimiento de la realidad. Importa mucho más lo que se muestra, que lo que en realidad sucede. Hay por lo menos tres acontecimientos que exhiben claramente este despropósito: Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, los “superclásicos” de Boca Juniors y River Plate, y ahora la Cumbre del G 20. No importan ni el deporte juvenil, ni los hinchas, ni las conclusiones del encuentro mundial. Importa la imagen.

“Una gran oportunidad para mostrar lo que somos capaces de hacer los argentinos”. Afirmación del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los Juegos para la Juventud.

La ministra de Seguridad en referencia a River-Boca, dijo: "Es una posibilidad de mostrar a la Argentina en todos lados y que somos capaces de cambiar la cultura del barrabrava", “Le decimos a los presidentes de los clubes, a la Conmebol y al pueblo argentino que estamos en condiciones de hacernos cargo de ese operativo y que la Argentina tenga un partido como tendría una final de Europa”, “no va a ser un día normal, lo va a ver el mundo entero, con dos equipos importantes”, “conceptualmente, con todo lo que está haciendo la Argentina, tiene que poder mostrar esta imagen de la normalidad”.

Para el G 20, el Poder Ejecutivo razona: “Una cumbre bien organizada, como todo indica que será, mejorará la imagen del país y nos dará la oportunidad de incidir en la agenda global. Aprovechemos la oportunidad”.

“Una ciudad tomada, paralizada, sitiada por aire, tierra y agua”. El despliegue para la Cumbre de líderes del G20 es colosal, la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich recomendó a los porteños usar el fin de semana largo para irse de viaje. Todo show. Y es lógico y natural cuidar la seguridad ante semejante acontecimiento, con semejantes figuras del concierto mundial. Pero se cuida más la imagen que la seguridad.

Se desplegarán 22.000 efectivos operativos, más 700 miembros de Seguridad de la Nación que van a trabajar en las condiciones generales del evento. Fuerzas Federales, de la Ciudad y efectivos de la provincia de Buenos Aires.Como parte del operativo de seguridad llevado adelante, el viernes 30 de noviembre y el sábado 1° de diciembre no habrá trenes. Tampoco funcionará ninguna línea de subte ni el Premetro. La Terminal de Ómnibus de Retiro estará cerrada. El Aeroparque Jorge Newbery, en tanto, estará cerrado para vuelos comerciales desde el jueves 29 a las 15 hasta el domingo a las 22. La autopista Illia sentido hacia el sur estará cerrada. En sentido hacia el norte, tendrá cortadas sus bajadas desde las 15 del jueves 29, mientras que desde las 21 de ese día estará cerrada en su totalidad hasta las 22 del sábado 1° de diciembre. Costanera Norte, por su parte, estará bloqueada desde el jueves 29 a las 15 el sábado 1° a las 22. El Puerto de Buenos Aires también cortará sus operaciones por la cumbre. Durante ese lapso no habrá libertad marítima para circular.

Mucho despliegue. Mucho discurso. Tomando las palabras de los funcionarios. Si somos capaces de cambiar la cultura barrabrava, hay que cambiarla, y en rigor esto no sucede desde hace años. No se pueden encontrar locales y visitantes en un estadio de fútbol. Las fuerzas de seguridad no lo aconsejan, ni lo avalan. Si queremos mostrar lo que somos capaces de hacer, hay que hacerlo. Terminar con la inseguridad jurídica, con las mentiras electorales, con la inflación, con el desempleo, con la exclusión, con la pobreza, con la indigencia. Esas cosas dan la imagen de un país. Dan la “imagen de normalidad” que el deshilachado mejor equipo de los últimos cincuenta años pretende. Así se entra a la agenda global por la puerta grande y no por la hendija del desesperado endeudamiento.