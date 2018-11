A pesar de la crisis, la de manda interna no afloja

En las últimas semanas se escucha entre los operadores del mercado ganadero la repetición del mismo argumento: la demanda interna está muy floja, afectada por la inflación y la pérdida del poder de compra del salario, que tuvo incrementos menores al costo de vida.

Pero los datos de la faena, de la producción de carne y lo que está pasando con los precios parecen indicar que la situación no es así y que quizá el mayor problema no radique en la demanda, sino en la continua suba de costos, sobre todo en el engorde que soporta, devaluación de por medio, incrementos de más del 100 por ciento en el costo del kilo producido, lo que afecta el poder de compra de la invernada.

Los datos oficiales indican que la faena de octubre fue de casi 1,2 millón de animales. Como dijimos en otra oportunidad, se trata del registro más alto desde diciembre de 2009, último mes de la gran liquidación del stock.

De esa faena se logró una producción también récord de 275 mil toneladas res con hueso, de las que 227 mil fueron al consumo interno y otras 48 mil a la exportación. Así, la demanda local dispuso de 61 kilos por habitante y por año el mes pasado.

Si se toma en cuenta el acumulado del año en los primeros 10 meses, la faena creció 7,6 por ciento y la producción de carne un 9 por ciento. La diferencia se explica por el aumento del peso de faena, que ahora llega a los 230 kilos. Así, el consumo promedio se ubicó por encima de los 58 kilos por habitante y por año.

El aumento absoluto en la producción este año fue de 210 mil toneladas res con hueso, de las cuales 180 mil (85 por ciento) tuvieron como destino la exportación y el resto, apenas 30 mil toneladas, terminaron en el consumo doméstico, que mantuvo niveles promedio altos.

En ese contexto, según el relevamiento de precios que hace el IPCVA, la carne vacuna aumentó 1,3 por ciento en octubre, para un acumulado anual del 40 por ciento. Significa una mejora similar a la que informa como promedio para toda la economía el Indec, que en los últimos 12 meses arroja un 45 por ciento.

En síntesis, en un contexto de alta oferta de carne vacuna, la demanda interna respondió más que bien teniendo en cuenta la pérdida del poder de compra de sus ingresos, por paritarias menores a la inflación y por la suba de otros componentes del costo de vida como el combustible y las tarifas.

Precios reales

La mejora de los precios de la carne no tuvo un correlato exacto en los valores de la hacienda. El traslado no fue total. Si en los últimos 12 meses la carne aumentó en promedio 40%, la hacienda liviana estuvo por debajo de ese guarismo.

De acuerdo con los precios promedio del Mercado de Liniers logrados en octubre, el novillo aumento 42% interanual, los novillitos 35%, las vaquillonas 38%, los terneros 35% y las vacas 51%.

En el caso de los novillos, la mejora fue mayor que la del consumo por su menor nivel de oferta y por la competencia que ofrece la industria exportadora por los lotes livianos (420 kilos de promedio). Esa suba podría acentuarse en adelante si se confirma el recorte esperado a partir de mediados de noviembre en los ofrecimientos y si además los frigoríficos pueden mejorar aún más los valores. Hay que tener en cuenta que en los últimos meses el combo inflación-devaluación recortó las ganancias de las empresas que venden carne al extranjero.

Por el lado de la hacienda liviana, se combina una alta oferta con pérdidas económicas importantes por los aumentos en el precio del maíz, que superan el 100 por ciento, y en otros insumos como el gasoil, que subió por encima de ese porcentaje.

Los precios de las vacas, en tanto, aumentaron 51 por ciento empujadas por la mayor demanda de China principalmente, aunque también tuvo que ver la reaparición de Rusia en el mercado.

En los próximos meses es muy probable que haya una menor oferta de carne estacional por la baja en los encierres de los engordes a corral, pero es difícil prever la respuesta del consumo local, que absorbe el 80/85 por ciento de lo que se produce. Muchos suponen que no habrá nuevos incrementos en los precios en términos nominales por la crisis, pero por otro lado, y teniendo en cuenta lo que comentamos más arriba, la demanda no afloja a pesar de lo que perciben los operadores del mercado vacuno.

Si los precios del gordo no mejoran y el maíz vuelve a aumentar, es poco probable que haya una revalorización de la invernada, especialmente al momento de la zafra, cuando además la mayor oferta suele presionar las cotizaciones.

Invernada sin firmeza

En las últimas semanas se profundizó la baja en los precios de la invernada. La producción de cría no pasa por un buen momento y la rentabilidad cae de la mano de la baja de los precios de los terneros, consecuencia de los quebrantos en el engorde a corral.

Históricamente, por la baja oferta durante la primavera los precios de la invernada tendieron a afirmarse, pero este año se dio la excepción a la regla. Los machos promedian por estos días en la región central del país los 50 pesos y las hembras 45/47 pesos.

Las mejora en ambos casos respecto de los valores que había hace un año fue prácticamente nula. Eso significa una caída significativa del precio real, teniendo en cuenta la inflación acumulada que ronda el 45 por ciento.

La venta de terneras es lo más complicado. La colocación se dificulta más si encima se trata de animales livianos. Los feedlots prefieren los conjuntos que promedian los 220 kilos o más, porque necesitan dar con el kilaje mínimo de faena de 300 kilos en pie. La comercialización de terneras es difícil porque se engrasan más rápidamente, lo que obliga a suministrar determinadas dietas y mayores niveles de inversión en una coyuntura económica compleja, que dejó a muchos feedlots fuera de carrera por los malos resultados del primer encierre y las pérdidas calculadas para lo que viene.

Nueva promesa de quita de retenciones al cuero

El presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete volvieron a recibir a la Mesa de las Carnes. Dos temas entre los varios que preocupan al sector lideraban la agenda. El remito electrónico de faena y la presión fiscal sobre el comercio minorista, y las retenciones al cuero, cuya baja fue prometida pero nunca concretada.

Con respecto al remito electrónico de carne (REC), “las autoridades de AFIP presentes establecieron que se encuentra en período de ajuste la implementación y que esperan tenerlo disponible antes de fin de año. Hasta tanto no habrá sanciones. Insistieron en la importancia de profundizar la inscripción de carniceros, ya que hoy solo el 7 por ciento de los comercios está registrado”, explicó una gacetilla difundida luego del encuentro.

En la reunión se trató también el tema de las retenciones al cuero. Lo que se anunció fue la baja antes de fin de año: pasarán del 10 al 5 por ciento. Además se presentará un cronograma de baja para realizarse antes de finalizar el mandato presidencial. Es la misma promesa que hace unos meses hizo el Gobierno cuando el Ministro de la Producción era Francisco Cabrera. Desde entonces no se supo nada más hasta esta reunión.

La Mesa de las Carnes además “ratificó el pedido de profundizar y acelerar la concreción del estándar sanitario básico común para todos los frigoríficos del país, con cronograma concreto y perentorio de instrumentación”. También “se solicitó redoblar los esfuerzos en el control de la informalidad: sanitaria, laboral, impositiva y comercial, para seguir avanzando en la competitividad de la cadena”.

Según anunciaron las autoridades, “se van a instrumentar reuniones mensuales con los organismos públicos involucrados con la cadena de las carnes para el seguimiento de cada uno de los temas. Serán lideradas por el Secretario de Agroindustria,Luis Etchevehere, junto con los actores involucrados de la cadena”. El próximo encuentro, el último del año, será el 18 de diciembre.