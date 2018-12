Hallan a un preso ahorcado en San Luis: creen que se suicidó

Un preso fue hallado ahorcado el jueves a las 20:30, en su celda, en el Complejo Penitenciario 1, de San Luis Capital. Por el momento, todo indica que se suicidó, dijo este viernes por la noche el director del Servicio Penitenciario Provincial, Segundo Gimenes. "No tenía signos de violencia en el cuerpo", refirió.

El interno fallecido es Pablo Alberto Irrazábal, de 26 años, nacido en San Juan. El funcionario dijo que estuvo preso en aquella provincia antes de ser procesado con prisión preventiva por el juez Penal 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, por un robo.

No estuvo ni un mes alojado en el Complejo 1: había ingresado el 6 de noviembre a la Unidad de Procesados Mayores.

"Los propios internos del pabellón avisaron a los guardias. Lo bajaron y lo llevaron a Sanidad, donde le practicaron las maniobras de reanimación, pero ya no tenía signos vitales", refirió. A esa hora, el pabellón aún estaba abierto.

Según explicó Gimenes, tenía un mantel anudado al cuello. La tela, a su vez, estaba sujeta a la parte más alta de una ventana. Había un tacho, que habría usado para hacer pie para luego descolgarse. "El mantel, al parecer, era de su propiedad, porque tenía todas las pertenencias en su celda. No compartía la celda, estaba solo", contó.

Después de confirmar que estaba muerto, "en primer lugar le dimos conocimiento a la jueza Penal de turno, Virginia Palacios, y también al juez natural de la causa, Alfredo Cuello", detalló.

Por orden de la jueza, hicieron una requisa en la celda, pero no hallaron ninguna carta, por ejemplo, en la que pudiera haber explicado las razones de una decisión de esta naturaleza. "Por la mañana (en referencia a este viernes) recibí a algunos familiares. La verdad es que esto nos sorprendió", expresó. Dijo que Irrazábal tenía una conducta "muy buena", que no estaba medicado y que no tuvo inconvenientes con nadie durante los 23 días que estuvo alojado. "Era un interno más bien solitario", contó.