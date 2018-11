Descripción de un drama

Desde que existen los registros históricos, las guerras se narran en función de las víctimas. Es la manera más cruda de contar la tragedia humana que implica un conflicto bélico. Algunas veces, incluso, es la única manera posible de “llamar la atención”, sobre tal o cual atrocidad que ocurra en el planeta.

Yemen es un país ubicado al sur de la Península de Arabia, sus costas se extienden sobre el mar Arábigo, el golfo de Adén y el mar Rojo. Comparte fronteras con Omán y Arabia Saudita. Es el único estado republicano en la Península Arábiga. La capital es Saná, posee cerca de 30 millones de habitantes. Y desde hace varios años atraviesa una guerra. Cruenta como todas las guerras. Brutal e inexplicable.

El saldo, expresado en víctimas, cuenta más de 10 mil civiles muertos, más de 6 mil heridos, y 85 mil niños menores de 5 años muertos por desnutrición. Las Naciones Unidas la califican como la peor catástrofe humanitaria del mundo. Un título más que elocuente.

El analista internacional César Chelala, dice que en Yemen no ocurre una guerra, sino una masacre. “Desde el inicio del conflicto se estima que 85.000 niños menores de cinco años han muerto de hambre y enfermedades extremas, según el último análisis de Save the Children, la organización internacional de salud y derechos humanos. Si bien los niños son los más afectados por el conflicto, 14 millones de personas corren riesgo de sufrir hambruna, según datos compilados por las Naciones Unidas”.

Durante casi cuatro años Yemen, el país más pobre del mundo árabe, fue devastado por un sangriento conflicto entre los rebeldes hutíes y los partidarios del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen. En 2015, Arabia Saudita armó una coalición de estados árabes para luchar contra los hutíes, que incluía a Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán y Senegal.

Según informes, Irán envió armas y asesores militares para ayudar a los hutíes, incrementando así su animosidad sostenida contra los saudíes. Sin embargo, la guerra de Yemen va más allá de un conflicto geopolítico saudí-iraní o suní-chiíta. Las demandas de los hutíes son principalmente económicas y políticas, tratando de sacar a los yemeníes de un ciclo de pobreza.

Los ataques brutales e indiscriminados de la coalición liderada por los saudíes dejaron un país devastado, con millones de civiles luchando por sobrevivir. Temiendo por sus vidas, más de 3 millones de yemeníes se convirtieron en desplazados internos y casi 300.000 buscaron asilo en otros países.

Tanto los desplazados internos como los que se fueron a otros países a menudo carecen de nutrición y refugio adecuados. Según Unicef el sistema de atención médica de Yemen está al borde del colapso.

Cerca de 15 millones de hombres, mujeres y niños no tienen acceso a la atención médica. Todavía no se ha controlado un brote de cólera que comenzó en octubre de 2016. No ayuda que la infraestructura sanitaria, haya sido atacada continuamente por la coalición saudí.

Como consecuencia, 8,6 millones de niños en Yemen no tienen acceso adecuado a los servicios de agua, saneamiento e higiene. “Desde 2015, la escalada del conflicto solo ha exacerbado esta situación ya grave, con ataques y acciones militares en la infraestructura del agua y alrededor de ella que impiden que más personas accedan al agua potable segura”, afirma Unicef.

En agosto pasado, un informe de las Naciones Unidas sobre la situación en Yemen criticó duramente a todas las partes en el conflicto, pero culpó más a los ataques de la coalición saudita contra civiles yemeníes.

Algunos de los países más poderosos del mundo, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, son aliados de Arabia Saudita en la guerra de Yemen. El mismo informe de la ONU, dice que es difícil hallar un sitio en territorio yemení, que no haya sido bombardeado; incluidos hospitales, y escuelas.

Descripción de un drama. Una guerra. Un país arrasado. Centenares de miles de desplazados. Niños asesinados. Tragedia. Ocurre hoy.