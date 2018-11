La realidad, las declaraciones y el papelón

Con muchos defectos y posibles reparos, la realidad Argentina actual parece rescatar una presunta virtud: los responsables de tomar las decisiones se manifiestan tal cual piensan y declaran en este sentido. En tal caso, deberían saber que el tiempo de pensar una cosa y decir otra, se les agotó. Son eso, lo que dicen y lo que han construido en tres años de gobierno.

Cabe aclarar que los hechos que se van a describir no son comparables ni en su magnitud, ni en la responsabilidad de los protagonistas, ni en los momentos históricos y no se pretende igualar ninguna cosa con otra, pero todas estas cuestiones han existido.

El Presidente de la Nación en un momento distendido de su actividad decidió volver a dirigir la organización del fútbol y resolvió que la final de la histórica Copa Libertadores de América se juegue con público visitante. Decidió manifestarlo a viva voz. Para quienes no profesan la religión futbolera hay muchas cosas que aclarar. Hace años que a los estadios de fútbol en la Argentina, no puede concurrir público visitante. Tal vez se trate del partido más importante de la historia del fútbol argentino, es el clásico más tradicional y convocante, define la competencia futbolística más reconocida de América, no tiene antecedentes y es muy difícil que se repita (la reglamentación anterior eliminaba en etapas previas clubes de un mismo país, en adelante la final será en un único partido). Con todos estos ingredientes al primer mandatario le pareció interesante que concurran xeneixes y millonarios en ambas ocasiones. Le pareció que el partido lo iba a observar el mundo, y era la ocasión de mostrar nuestra floreciente imagen. Tampoco es nuevo esto de usar el deporte para que el mundo crea que estamos estupendos. El Mundial de 1978 fue un excelente y desgraciado ejemplo.

Desde que se conocen los finalistas (que “casi” se conocen por una apelación aún no resuelta del Club Gremio de Porto Alegre) hasta ahora no están claros el día ni la hora de los partidos. Conviene aclarar algunos detalles que decoran la situación: los encargados de la seguridad se habían pasado las horas previas aclarando que no habría público visitante, explicando toda la seguridad. Su jefe salió a desmentirlos, la Ministra de Seguridad exclamó entonces que “había que arriesgarse”. Es demasiado penosa la historia de la violencia en el fútbol argentino como para que una funcionaria diga ligeramente que hay que arriesgarse. La escuchan demasiados familiares de víctimas muertas en estos contextos. Es muy doloroso que los argentinos no puedan encontrarse y convivir ni en un estadio de fútbol. Duele por vergüenza y por impotencia que las fuerzas de seguridad tengan la necesidad de confesar que no pueden asegurar el orden dentro y fuera de los estadios. ¿A qué se arriesga señora ministra? El papelón se completó cuando los dirigentes de ambas instituciones involucradas manifestaron, con mucha sensatez, que no estaban en condiciones de recibir público visitante. Que ni querían, ni les convenía. Que no lo harían. Que no se “arriesgaban”. Que perdían dinero. Y la demagogia debió echarse para atrás.

La misma ministra de Seguridad completó las declaraciones y decisiones poco felices de la semana diciendo que “el que quiera salir a la calle armado, que salga”. Hay disparates de un calibre tal que no se sabe por dónde comenzar a analizarlos, si se pudiera. Mejor no lo hubiera dicho.

Pese a todo esto las fábricas y los comercios siguen cerrando, el desempleo aumenta, no existe el menor atisbo de crecimiento, el salario real se cae a pedazos, la pobreza crece. Según palabras oficiales los próximos meses serán durísimos. El 14 de noviembre se aprobará el Presupuesto en el Congreso de la Nación. Se cumple el plan pactado, el Fondo Monetario está conforme.