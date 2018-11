"Lito" López: un cantor de la sierra

Se llama Edmundo Gerónimo López, pero todo el mundo le dice "Lito" que aunque no le guste, si lo acepta -asegura el músico- es porque el apodo lo identifica desde su juventud. “Cuando trabajé en LV 13 tuve que hacer una locución y mi nombre completo no quedaba bien, así que me apodaron ‘Lito’ y así quedó hasta hoy”, dijo el artista que además de estar registrado en Sadaic de ese modo, es así conocido dentro del ambiente musical.

La historia de su apodo no es lo único que “Lito” recuerda en detalle. El paso de su infancia en Villa Mercedes, su formación escolar, el nombre de sus primeras maestras y su paso por San Luis capital, donde se radicó para estudiar Bioquímica y trabajar, también son recuerdos frescos en la memoria del artista de 68 años.

“Tuve la suerte de conseguir trabajos hermosos, pero el mejor fue en LV 13. Después di clases y entré al policlínico regional. Terminé mi carrera trabajando en el policlínico y con 25 horas cátedra. En ese momento renuncié a la radio y al canal porque sentí que lo mío era la bioquímica”, recordó con una prolija voz, propia de quien se ha dedicado a la locución y al canto durante gran parte de su vida.

Su paso por la música ocurrió de manera más natural, ya que en su familia los vínculos con distintos instrumentos eran cotidianos. “Ojalá yo tuviese el 50 por ciento del talento que tuvo mi padre -dice López, humilde-. Él tocaba la guitarra y mis tíos el bandoneón, la mandolina y otros instrumentos”, aseguró.

Posiblemente el padre de “Lito” también llevó la guitarra en sus genes, ya que su familia era española y por escapar de la dictadura franquista, hizo que el padre de Edmundo Gerónimo naciera en Sao Pablo. El hombre tenía cuatro años cuando llegó a Villa Mercedes, donde finalmente desarrolló su vida: allí formó su familia y nació “Lito”.

Con su título en mano y el proyecto de una familia en pie, López se mudó a Serrano, en Córdoba. “Mi mujer es de ahí, pero nos conocimos en San Luis porque ella estudió farmacia. En Córdoba me dieron todo, pero San Luis es especial”, dijo “Lito” que tuvo cuatro hijos y desarrolló su carrera profesional en Serrano, una bella localidad rural de la provincia vecina.

Si bien hace casi 40 años que está radicado en Córdoba, la vinculación de López con San Luis sigue latente y el principal motivo de unión es la música.

Edmundo recibió una distinción en Calle Angosta por la zamba “Amigo compadre", que escribió en homenaje a Beto Ottogallí, aunque también fue reconocido como autor y compositor por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Serrano. Entre sus distinciones también está la de "El arco de Córdoba", que se otorga en la capital de esa provincia.

“A San Luis le escribí una canción que se llama ‘A San Luis volveré’, no sé si es una especie de deseo, pero es una zamba que la grabó ‘Renacer cuatro’. También hice un vals que se llama ‘¿Qué me pasa con vos?’”, recordó el artista que ya tiene tres discos grabados con sus composiciones.

Dentro de su lista de creaciones está la cueca cuyana que grabó “De tal palo tal astilla”, llamada “Se quiere quedar” (no confundir con la tonada "Cuando el corazón se quiere quedar"), además de que artistas como “Los cantores de Quilla Huasi”, Viviana Castro, “Pocho” Sosa, entre otros interpretaron canciones de su autoría.

Hoy “Lito” tiene a su madre de 92 años viviendo en Villa Mercedes, muchos amigos en San Luis y continúa su vida en Serrano. Está jubilado hace un año, pero de lo que no se jubilará jamás es de la música. “La música es un estado de ánimo”, cerró con optimismo.