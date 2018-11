Potrero corrió y fue una fiesta

Pasó la tercera edición de "Potrero Corre" y quedó una certeza: esta carrera organizada por Estatus Run no para de crecer. Un pelotón multitudinario de atletas llenó de color el Circuito Internacional y las principales calles de Potrero de los Funes.



Los ganadores de esta edición 2018 fueron el cordobés Bernardo Maldonado y la puntana Luisa Páez en 12K; mientras que en 6K venció Roxana Amieva entre las chicas y compartieron el primer lugar Mario Rosales y Rubén Barrera en caballeros.



La acción largó a las 9 en puntos en la calle detrás de boxes. Desde allí, hacia el sur, los competidores comenzaron a desandar la distancia elegida por cada uno. Quines cruzaron la meta en primer lugar fueron los corredores de la prueba participativa 4K. En tanto que la carrera 6K fue una vuelta al Circuito y los 12K recorrió además parte del camino que va hacia El Volcán como así también los barrios de Potrero, incluida la zona céntrica.

Los mismos ganadores



En 12K, Berni Maldonado no tuvo rivales. Solo el tucumano Pedro Gómez -que reside en Córdoba- pudo seguirlo de cerca los primeros dos kilómetros. Pero después, el ganador de 2017, no tuvo sobresaltos en ganar otra vez en suelo puntano. Esta vez congeló el reloj en 37'10".



"Corrí más rápido que el año pasado. Ayudó que no tuvimos la subida del kilómetro 3 pero Potrero es duro. Pude sacarle una diferencia en el arranque a mi amigo Pedro Gómez y después controlé el ritmo y la carrera", le dijo el ganador a El Diario.

Maldonado estuvo en duda para correr en Potrero hasta los últimos días pero dijo presente: "Tuve un buen año pero venía de una situación difícil, complicada. Este último mes tuve una lesión en la rodilla y también paperas. Eso complicó todo pero corrimos y por suerte se dio la victoria", agregó.



En cuanto a la carrera, el cordobés concluyó: "Es increíble, con una organización impecable: premios para la elite, banderilleros, ambulancia. Se cuida al atleta y eso es importante. Además, me gusta el circuito".



El escolta, Pedro Gómez —38'23"–, también dejó su punto de vista, "Corrí mucho mejor que el año pasado (NdR: fue 3º en 2017) pero fue duro seguirlo a Berni. Eso sí, estoy contento porque terminé bien. En cuanto a la carrera, es una de las mejores a nivel nacional".



Entre las chicas, Luisa Páez también ganó por segundo año consecutivo. Completó el recorrido en 46'38" y festejó en el día de su cumpleaños. "Apenas salimos íbamos juntas con Virginia Ponte (NdR: que luego terminó segunda). En el kilómetro 2 se me fue hasta el 3. Luego me sentí bien y decidí pasarla. A partir de ahí corrí sola. Me gusta el circuito aunque hubo dos lugares en donde sufrí: pasando la Municipalidad y en una recta de tierra al lado de una bicisenda en la parte final. Estoy contenta, vamos mejorando y creciendo día a día", dijo la ganadora.



Segunda terminó Ponte, cordobesa de Río Tercero. Corrió por primera vez en Potrero y marcó 47'13". "Fue como una montaña asfaltada, difícil, pero con un paisaje hermoso. Sabía que sería un evento grande, con muchísima concurrencia", contó. En cuanto a la competencia en sí, agregó, "Ya había corrido con Páez en Junín. La idea era correrla hasta que pudiera. En el kilómetro 4 o 5 logró una diferencia y luego intenté que no se me escapara".

Festejó San Luis



En los 6K, que también fueron competitivos, dos corredores de Los Linces compartieron el primer lugar en la rama masculina: Mario Rosales y Rubén Barrera. Si bien cruzaron la meta juntos, el sistema de clasificación puso a Rosales primero y Barrera como escolta. "Tenemos muchas horas de entrenamiento juntos, mucha amistad. Se puede decir que somos casi hermanos. Y es muy difícil competir con él. Cuando yo flaqueaba, el me ayudó; y cuando pasó al revés, lo mismo", contó Rosales.



"Trabajamos a nuestro ritmo. Hicimos lo que teníamos planeado. Salimos rápido, hicimos fuerte la primera subida y cuando se dividió la carrera, nos dimos cuenta que íbamos primero. Salió un ritmo lindo", completó Barrera.

Entre las chicas, la vencedora fue Roxana Amieva, que corre para el Club Sportivo Estudiantes. "Vengo entrenando bastante con mi entrenador Jorge Niño y la idea fue llevar a cabo ese trabajo en la carrera. Salí a hacer mi competencia", dijo.

La atleta del "Albiverde" también reconoció que la victoria la sorprendió, "No lo imaginé pero alguna vez se tenía que dar. La sufrí pero también la disfruté. Además está bueno cuando uno se siente bien en la carrera y nota que el esfuerzo valió la pena".



Pasó la tercera edición de "Potrero Corre". Fue, sencillamente, una fiesta con todas las letras.