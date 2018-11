Crossfit: aconsejan hacerse controles médicos previos

El crossfit cada vez gana más terreno. Es una actividad de alta intensidad física que implica la combinación de ejercicios de fuerza y potencia, en poco tiempo. Pero, hace pocos días, la muerte de un hombre de 40 años en Buenos Aires, tras practicar ésta disciplina (tenía el apto médico vencido desde el 2016), pone en relieve la importancia de realizarse los controles médicos.



Marcelo Riera, médico de Sportivo Estudiantes y ex Ministro de Salud de San Luis, dijo que la disciplina nació en Estados Unidos (EE.UU) en los noventa, pero que en nuestro país el boom se dio en los últimos cinco años. Precisó que consta de varias etapas en donde se combinan la fuerza, equilibrio, intensidad y musculación. "Esa combinación permite quemar grasas, da la impresión que fuera la receta perfecta", resaltó.



Además, expresó de que existen dos tipos de alumnos: los que por prescripción médica deben empezar a realizar algún deporte o aquellos que simplemente por voluntad propia deciden concurrir a un gimnasio. Destacó que cualquiera sea el escenario, la persona tiene obligatoriamente que someterse a un chequeo médico que consiste en un examen de laboratorio, físico y electrocardiograma. Asimismo, de acuerdo a la edad de la persona, es necesario realizarle también una ergometría.



"A los mayores de 35 años se les recomienda que lo hagan para detectar con anterioridad cualquier anomalía y ver cómo reaccionan frente al esfuerzo", dijo Riera y destacó que nunca hay que exigir al máximo el cuerpo cuando recién se comienza con un deporte; por el contrario, debe ser progresivo.



Según el especialista, hay estudios científicos que señalan que uno de cada cinco deportistas que realizan crossfit sufren lesiones musculares, y que muchas veces estas se presentan en los tendones, que es la parte que sostiene el músculo. "Ahí pueden ocurrir dos cosas, la lesión puede terminar en un desgarro por la sobrecarga o se puede dar el fenómeno que se denomina "rabdomiolisis", que es cuando los pigmentos del músculo van al riñón y este no los puede filtrar. Ahí se da una falla renal y podría terminar con un desenlace fatal, como la muerte", expresó.



El ex ministro de Salud remarcó que el primer eslabón para prevenir cualquier accidente en un gimnasio es contar con un desfibrilador externo automático. El segundo es que los profesores tengan entrenamiento en reanimación cardiopulmonar (RCP). "Si uno no dispone de esos dos elementos y ocurriera un evento de muerte súbita, acompañado de un paciente que no se realizó los estudios adecuados, no se sometió a la progresión indicada frente al ejercicio y el lugar no garantiza seguridad, la sobrevida que tendrá dentro de los diez primeros minutos es del 0,2 por ciento. Por el contrario, si uno cuenta con todo lo requerido, la probabilidad de salvarse es del 85 por ciento", detalló.



Sebastián Bursani y Andrés Jhoonson son profesores y dueños del gimnasio "K8" Crossfit. Señalaron que uno de los requisitos que le piden a los alumnos antes de realizar la primera clase de prueba es completar una planilla en la que deben indicar si tienen algún antecedente coronario, respiratorio o lesión. "Los estudios se actualizan cada un año o seis meses, en caso de que tenga algún factor de riesgo", dijo Bursani, quien destacó que todas las personas pasan por un período de adaptación.



"Todos hacen las misma clase, pero esta se adapta a cada uno. Nosotros no podemos hacer saltar a una persona con sobrepeso porque se pueden romper las rodillas, es muy nocivo. También trabajamos en conjunto con una nutricionista, quien nos guía en la alimentación", manifestó.



Afirmó que las edades de los alumnos son variadas. Van desde los 14 hasta los 60 años. "El entrenamiento es fuerte, a través de la carga; pero cada uno va a su ritmo. Todas las actividades están bien planificadas", expresó Bursani.