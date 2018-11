Rodríguez Saá: "Pesadilla es cuando uno piensa en candidaturas"

Sostenido en la seguridad de las palabras previamente elegidas y que se plasman en un papel, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, dio precisiones sobre los fondos que recibirán los municipios y la mejora salarial para empleados públicos, pasantes y beneficiarios del Plan Solidario. El mandatario fiel a su estilo, coló algunas ideas en su discurso que excedían a lo bosquejado.

“Hay un mundo de sueños que hay que alimentar. Sueños son los pensamientos bonitos y en la política los sueños son pensar algo bonito para el prójimo, para el bienestar general para todos", aseguró en un fragmento de su discurso al que le siguió con una antinomia: "Pesadilla es cuando uno piensa en candidaturas porque está pensando en sí mismo”, añadió.

El cierre de la idea se completó con otro fragmento inicial de la exposición de Alberto en la que expresó: “No son momentos de candidaturas”.

Al inicio de su discurso, el Gobernador fue directo al grano: "En los últimos meses los puntanos pudimos advertir cómo algunas personas, a mi entender, apresuradas dieron rienda suelta a su campaña electoral con vista a las elecciones del año próximo", aseguró.

"¿Se puede cuestionar a estos dirigentes por anticiparse en su necesidad de sumar voluntades?", se preguntó y de inmediato dijo: "Mi opinión ya es conocida por todos. No son momentos de candidaturas. Hoy hay que dar lugar a la unidad, al consenso, a la lucha común para sortear las difíciles instancias por lo que atraviesa nuestro país, situación a la que San Luis no es ajena".

Expuso además que los que decidan lanzar su campaña "están en su derecho" pero dejó en claro que desde su opinión y convencimiento "al hacerlo solo muestran despreocupación por la situación social".

En esta dinámica de ideas dijo que más allá de las posiciones de uno y otro "hay algo en lo que deberíamos estar de acuerdo, en esa búsqueda de sumar voluntades no todo está permitido, no todo vale, hay límites que no pueden ser violados imprudentemente", expuso otra vez salteando las ideas de los papeles de su mano.