Rodríguez Saá: "Estamos trabajando intensamente en la unidad de la oposición"

"Estamos trabajando intensamente en la unidad de la oposición, algo que es prioritario. Hablar de candidaturas hoy es en poner en situación de fragilidad la unidad, es inoportuno", sostuvo el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, a Radio 10. Aseguró que si no hay unidad, "va a ganar" el presidente Mauricio Macri.

El mandatario puntano instó a la oposición a hacer un gran frente electoral para competir en 2019, ya que remarcó que abarcaría al "70 por ciento" del electorado.

"Hago todos los esfuerzos por hacer el frente y rápido, lo más rápido que se pueda. Me gustaría que estuviera a fin de mes o principios de diciembre, a más tardar. ¿Qué nos cuesta decir que queremos estar juntos? Si después las reglas de juego serán consenso o internas", manifestó.

Y agregó: "Si uno es tan guapo para sentirse candidato, ¿por qué no puede ir a una interna, ser respetuoso con los demás y someterse a una fuente de legitimidad? Si nadie está legitimado en este momento para ser candidato de todos".

En ese sentido, Rodríguez Saá lamentó que "la dirigencia está boludeando".

"Estamos boludeando, cuando hay niños que se van a dormir con la panza vacía porque no tienen para comer. Eso está pasando en nuestro país, ¿cómo no vamos a ser sensibles a eso? Tenemos que unirnos. Si no estamos unidos, va a ganar Macri", finalizó.