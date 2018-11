¿Quién será el campeón Nº 59 de Copa Libertadores?

Por primera vez en la historia un torneo internacional se definirá entre dos clásicos rivales. Boca quiere lograr su séptimo título en la Copa Libertadores y River no parará hasta conseguirlo por cuarta vez. A partir de mañana ambos equipos irán tras el trofeo del máximo torneo de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), instaurado en 1960 y que este año llegó a su quincuagésima novena edición.

Estos fueron todos los campeones de la historia:



1960 Peñarol (Uruguay) Olimpia (Paraguay).

1961 Peñarol (Uruguay) Palmeiras (Brasil).

1962 Santos (Brasil) Peñarol (Uruguay).

1963 Santos (Brasil) Boca Juniors (Argentina).

1964 Independiente (Argentina) Nacional (Uruguay).

1965 Independiente (Argentina) Peñarol (Uruguay).

1966 Peñarol (Uruguay) River Plate (Argentina).

1967 Racing Club (Argentina) Nacional (Uruguay).

1968 Estudiantes (Argentina) Palmeiras (Brasil).

1969 Estudiantes (Argentina) Nacional (Uruguay).

1970 Estudiantes (Argentina) Peñarol (Uruguay).

1971 Nacional (Uruguay) Estudiantes (Argentina).

1972 Independiente (Argentina) Universitario (Perú).

1973 Independiente (Argentina) Colo Colo (Chile).

1974 Independiente (Argentina) Sao Paulo (Brasil).

1975 Independiente (Argentina) Unión Española (Chile).

1976 Cruzeiro (Brasil) River Plate (Argentina).

1977 Boca Juniors (Argentina) Cruzeiro (Brasil).

1978 Boca Juniors (Argentina) Deportivo Cali (Colombia).

1979 Olimpia (Paraguay) Boca Juniors (Argentina).

1980 Nacional (Uruguay) Internacional (Brasil).

1981 Flamengo (Brasil) Cobreloa (Chile).

1982 Peñarol (Uruguay) Cobreloa (Chile).

1983 Gremio (Brasil) Peñarol (Uruguay).

1984 Independiente (Argentina) Gremio (Brasil).

1985 Argentinos Jrs (Argentina) América (Colombia).

1986 River Plate (Argentina) América (Colombia).

1987 Peñarol (Uruguay) América (Colombia).

1988 Nacional (Uruguay) Newells Old Boys (Argentina).

1989 Atl Nacional (Colombia) Olimpia (Paraguay).

1990 Olimpia (Paraguay) Barcelona (Ecuador).

1991 Colo Colo (Chile) Olimpia (Paraguay).

1992 Sao Paulo (Brasil) Newells Old Boys (Argentina).

1993 Sao Paulo (Brasil) Universidad Católica (Chile).

1994 Vélez Sarsfield (Argentina) Sao Paulo (Brasil).

1995 Gremio (Brasil) Atl Nacional (Colombia).

1996 River Plate (Argentina) América (Colombia).

1997 Cruzeiro (Brasil) Sporting Cristal (Perú).

1998 Vasco da Gama (Brasil) Barcelona (Ecuador).

1999 Palmeiras (Brasil) Deportivo Cali (Colombia).

2000 Boca Juniors (Argentina) Palmeiras (Brasil).

2001 Boca Juniors (Argentina) Cruz Azul (México).

2002 Olimpia (Paraguay) Sao Caetano (Brasil).

2003 Boca Juniors (Argentina) Santos (Brasil).

2004 Once Caldas (Colombia) Boca Juniors (Argentina).

2005 Sao Paulo (Brasil) Atlético Paranaense (Brasil).

2006 Internacional (Brasil) Sao Paulo (Brasil).

2007 Boca Juniors (Argentina) Gremio (Brasil).

2008 Liga de Quito (Ecuador) Fluminense (Brasil).

2009 Estudiantes (Argentina) Cruzeiro (Brasil).

2010 Internacional (Brasil) Guadalajara (México).

2011 Santos (Brasil) Peñarol (Uruguay).

2012 Corinthians (Brasil) Boca Juniors (Argentina) .

2013 Atlético Mineiro (Brasil) Olimpia (Paraguay).

2014 San Lorenzo (Argentina) Nacional (Paraguay).

2015 River Plate (Argentina) Tigres (México).

2016 Atl Nacional (Colombia) Independiente del Valle (Ecuador).

2017 Gremio (Brasil) Lanús (Argentina).