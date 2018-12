El chico herido por "La Gata" Aguilar podría haber muerto

La herida que Fernando Luis Monsalva Barroso sufrió en el tórax podría haber sido el epílogo. Hubo riesgo de muerte, declaró ayer el forense Jorge Giboín en la cuarta audiencia del juicio contra Gabriela Ayelén "La Gata" Aguilar, la joven de 27 años acusada de apuñalar al adolescente de 17 años. El forense dijo, además, que tuvo una hemorragia que resultó reversible gracias a que recibió pronta atención médica. De no haber sido así, quizás hoy juzgarían un asesinato, y no una tentativa de homicidio.



Giboín no fue el único especialista en medicina que dio testimonio ayer ante la Cámara del Crimen 1, que preside Silvia Aizpeolea y que completan Jorge Eduardo Sabaini Zapata y José Luis Flores. También declaró la médica Andrea Lucero, que atendió al lesionado en la guardia del Hospital San Luis después del ataque ocurrido el 30 de mayo del año pasado, en un pasillo que divide las manzanas 1 y 2 del barrio José Hernández. Tanto Monsalva Barroso como la acusada vivían allí al momento del hecho. Y, según contó el jueves el testigo Maximiliano Ezequiel Campos, hay conflictos entre los vecinos de una y otra manzana, aunque no quedó en claro cuál es la profunda razón de ellos.



En el expediente está incorporado el informe que Lucero les dio a los instructores de la causa, de la Comisaría 6ª, con una referencia general del estado y la lesión que presentaba el adolescente. Dijo que tenía una herida de tipo punzo-cortante, de arma blanca, ubicada en la región superior izquierda del tórax. Explicó que su tarea fue estabilizar al paciente y que luego lo derivó a Cirugía. Monsalva Barroso fue operado.



Detalló que cuando lo vio, estaba consciente y ubicado en tiempo y espacio. Consultada ayer sobre la gravedad de la herida, la profesional indicó que inicialmente y hasta no tener en claro si ha afectado órganos vitales, consideran que todas las lesiones revisten cierta seriedad.



Quien sí pudo dar algunas precisiones más sobre esto y sobre la ubicación de la puñalada fue el forense Giboín. Consignó que fue debajo de la clavícula, del lado izquierdo, y que seccionó vena y arteria. Por eso, hubo una importante hemorragia que pudo ser controlada gracias a la intervención de médicos. Explicó que, por la zona en la que fue hundida el arma, no era indispensable tener mucha fuerza, porque ese ramal es bastante superficial.



Dado que cuando practicó su informe el joven ya había sido intervenido quirúrgicamente y había sido suturado, no pudo establecer cuál fue la dirección del corte. Pero, en una hipótesis de trabajo, dijo que la lesión pudo hacer ocurrido estando la víctima y el agresor parados, de adelante hacia atrás. Por esa referida superficialidad de los vasos y venas, el especialista cree que debe haber sido "de no más de dos o tres centímetros de profundidad".



Por último, declaró Daniel Puebla, testigo del levantamiento de muestras de sangre. Cuando le exhibieron el acta, reconoció su firma y su participación en el procedimiento. Vio un goteo que iba de un espacio común del barrio a un departamento, donde había una acumulación de sangre. También contó que le mostraron una remera con sangre y con cortes, que sería del chico herido.



La Cámara ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes. Puede ser una audiencia definitoria, en caso de que concurran ciertos testigos citados, como el damnificado, su madre –es quien hizo la denuncia– y un sobrino de "La Gata", Benjamín Aguilar. A la fecha, ninguno de ellos vive en San Luis. Monsalva Barroso y su madre residen en General Villegas, Buenos Aires, y se comprometieron a venir a declarar el lunes. Aguilar tiene domicilio en Neuquén.



La presencia de Benjamín Aguilar interesa ya que, según declaró esta semana Guillermo Aguilar –padre de ese adolescente y hermano de la acusada– el autor de la puñalada fue su hijo, no Gabriela. Le explicó al tribunal que Benjamín, Monsalva Barroso y otros chicos del barrio tuvieron una pelea, y que, en medio de un forcejeo, su hijo le hundió a Monsalva Barroso el cuchillo que éste empuñaba.



Aseguró que "La Gata" ni siquiera estaba allí, que nada tuvo que ver. Pero que resultó acusada porque los parientes del herido querían cobrárselas y, como Benjamín es menor y no iría a la cárcel, marcaron a Gabriela como autora, para que alguien de la familia fuera preso.