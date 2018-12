Camino al verano

Llegué del parque, transpirada, cansada, adolorida, ¡y con un hambre! Por supuesto que fui por orden: me fui a la heladera a revisar qué había para pasar este terrible momento. Me tiré en el sofá, mientras me comía una ensalada de frutas (con un poquito de crema chantilly, porque me lo “merecía”), pensando que debería ir a pegarme una ducha relajante, pero me dolía hasta el dedo que uso para poner el calefón en piloto. Me dormí allí mismo un siestón de tres horas, soñaba que era atlética, esbelta, liviana y talle “M”, y como en un cuadro de Dalí, a mi alrededor flotaban en el aire sándwiches de milanesa, merengues con dulce de leche, choripanes y hasta tortas de cumpleaños. Me desperté sobresaltada y hambrienta. Pero ¡oh sorpresa! no podía incorporarme, mi cuerpo no respondía a las órdenes cerebrales, probé delicada y suavemente, sin perder jamás mi porte altanero, en arrastrarme hasta donde pudiera, llámese, baño, habitación o cocina.

Llegué como pude hasta la cocina y allí, con las piernas temblando, me preparé un té verde, dicen que sirve para desintoxicar el cuerpo, preparé la ducha y allí supe, que este camino sería sumamente doloroso.

Amén de costoso, en lo económico, físico y espiritual.

Luego de la ducha, reflexionaba sobre los estándares de belleza actual, recordaba a Botero y un lagrimón rodó por mi mejilla regordeta y rosada (acalorada todavía por el ejercicio físico desplegado esa tarde) Bueno, había que ponerse las pilas, hacer sacrificios varios y no decaer. Preparé la lista de prioridades y objetivos. Dieta, caminatas y qué más podría sumarle a esto, masajes de drenaje linfático y algunos que otros más para ir poniendo este cuerpito al servicio de los soleros veraniegos. Moda que me hiciste mal y sin embargo te quiero.

¡Empiezo a averiguar turnos, horarios, duración y costos…! ¡COSTOS! ¡Ay, por favor! Y encima te explican, que con esto del dólar… ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la gordura con el Tío Sam? Y encima te explican los tratamientos, ¿para qué? Si yo no entiendo nada… Me pueden hablar de voltios y vatios y para mí es tortura igual.

Allá fui al centro de belleza que, para mi entender, casi era un centro de recuperación de víctimas del dulce de leche.

Me dieron un batón de toalla, precioso, pero que por supuesto no me cerraba por el talle; una vincha, porque aprovecharíamos y haríamos una limpieza de cutis, nada, un detalle (detalle que luego me enteraría, salía más caro que las dos horas de botas de drenaje linfático); luego pasé a la camilla de masajes en las que luego de encremar las zonas y cubrirlas con un plástico de bobina, de esos para conservar alimentos, tenía la desesperante sensación de sentirme un arrollado de carne, pero para el desperdicio.

La masajista empezó a contarme la cantidad de hombres que llegan allí y no sólo para los tratamientos adelgazantes, sino a los de belleza… mascarillas, rellenos botox y depilación… Se paró allí y el tema empezó a especificar métodos, zonas y comentarios varios sobre la depilación masculina. En la próxima entrega, les cuento los detalles.