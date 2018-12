Actitudes diferentes para la misma tormenta

El cataclismo económico producido por el Gobierno de Mauricio Macri se traduce en una tormenta que afecta a todo el país. Sin embargo, y como ya sucedió con las crisis anteriores, décadas de crecimiento económico y administración equilibrada permiten que San Luis reciba estos vientos de incertidumbre de manera atenuada en relación al resto de las provincias.



Pero lo que llama hoy la atención es el contraste en la forma de “capear” esta tormenta. Alberto Rodríguez Saá no solo ha iniciado políticas de enorme calado social y económico para continuar el desarrollo local y minimizar la crisis (robustos aumentos salariales, construcción masiva de viviendas sociales, obras de toda clase en toda la geografía puntana), sino que además transmite un discurso que promueve la unión y la colaboración.



El Gobernador no subestima el problema. Describe que la situación social es “desesperante” y que en San Luis es “grave”. Además advierte que “la Provincia se juega todo” en su plan contra la pobreza. Por eso siempre en los actos públicos en los que participa pronuncia la palabra unidad, o alguna de sus variantes. Pero su mensaje, que nunca hace discriminación según el color político, muchas veces parece caer en saco roto.



En los últimos meses se ha visto una sucesión de acciones mezquinas de varios actores políticos. Un ejemplo meridiano fue como varios diputados provinciales tejieron y destejieron alianzas durante el tratamiento del presupuesto 2019 con el objetivo de introducir cambios que favorecían a intendencias afines, lo que propició una inédita parálisis en el análisis de la “ley de leyes”.



A esto se suman dos polémicas decisiones de la Municipalidad de San Luis realizadas durante la semana. El martes clausuró por presuntas irregularidades el depósito “Merenderos Barriales”, que maneja el gobierno provincial y que atiende las necesidades de los más humildes en estos tiempos difíciles. El cierre fue levantado pocas horas después por el Juzgado de Faltas.



El jueves, la Intendencia anunció que interpondrá “recursos administrativos y judiciales” para evitar que el Ejecutivo construya 608 viviendas en el suroeste de la ciudad. La explicación es que sería una zona no apta para encarar estas edificaciones y que no se solicitó la factibilidad para la urbanización. La decisión, nuevamente, se adivina como drástica y caprichosa. Y lo peor es que podría comprometer un beneficio real para cientos de puntanos.



En San Luis la crisis económica desnuda dos estilos de entender la política: uno que busca la unión y otro que apunta a conseguir beneficios sectarios o a poner trabas, aun cuando exista un perjuicio directo para la gente.