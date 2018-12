Ian, Benjamín, Thiago, Isabella y Mía, los nombres más elegidos del 2018

Elegir un nombre para inscribir al recién nacido en el Registro Civil fue un paso que 7.320 padres puntanos realizaron este año. Algunos habrán tenido en cuenta las recomendaciones de los amigos, los nombres familiares, aquellos que suenan bien, que combinan con el apellido, que honran la identidad cultural y familiar o que sencillamente están de moda. Los más populares: Ian, Benjamín y Thiago para los niños, y Mía e Isabella para las pequeñas, fueron los nombres más elegidos del año según el Registro Civil de San Luis.



Ian es la traducción anglosajona de Juan. Procede del hebreo y significa “Fiel seguidor de Dios”. Benjamín viene también del hebreo, en su variante en español. Quiere decir “hijo de la diestra” y se refiere a la derecha como símbolo de fuerza y virtud. Según la Biblia, fue el hijo menor del patriarca Jacob y de Raquel. Generalmente se llama el "Benjamín” al hijo menor de una familia numerosa. Thiago, el último de los nombres masculinos más utilizado en San Luis, significa “Dios nos dará recompensa” y es el nombre que utilizó Lionel Messi para su primogénito en el 2012.



Isabella fue el nombre femenino más utilizado en la provincia. Así se llama la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, quien cumplió dos años el pasado 27 de octubre. Isabella es la variante italiana del nombre en español Isabel. Significa “Dios da” o “Dios promete”. Por último, el nombre Mía, de origen hebreo, significa la "elegida”.

“Cuando los padres eligen un nombre hay como una transmisión transgeneracional con la idea de darle al hijo una identificación que lo ponga como único y especial en el mundo. Acá sucede lo que nosotros llamamos inconsciente colectivo y esto hace que cada año haya varios nombres que se repitan. Después hay otros que siguen la tradición familiar”, dijo la psicoterapeuta Elena Toranzo.



Aseguró que los padres le asignan una importancia especial al nombre que les ponen a sus hijos. Creen que de esta manera dan un destino único, en el que la denominación viene a cumplir una meta, un sueño o un anhelo. Afirmó que en este paso también puede aflorar un deseo inconsciente de los tutores, por ejemplo, si en algún momento soñaron con ser famosos. Además señalan que no es fácil seleccionar un nombre que le guste al niño cuando sea grande y que además se sienta identificado para toda la vida.



La página oficial del Registro Civil refleja que el trámite para inscribir al recién nacido no es complejo: solo se necesita realizarlo en un plazo de cuarenta días corridos desde el nacimiento, presentar la Libreta de Salud, DNI de los padres, certificado médico del menor y libreta de familia si los padres son casados (incluso pueden realizar la inscripción solo uno de ellos). Si no están casados, deben concurrir los dos con sus documentos de identidad.



“Jurídicamente el nombre es un atributo de la personalidad. Es el modo que tenemos para individualizar a una persona dentro de una comunidad, desde el nacimiento hasta incluso después de su muerte”, definió Maximiliano Del Signore, abogado del Estudio Aequitas Asociados.

Para los padres que están pensando nombre para sus futuros hijos tendrán que tener en cuenta, además del significado, lo que establece la ley nacional. Igualmente desde el 2015, cuando se realizó la reforma de Código Civil y Comercial, el reglamento se volvió más permisivo.



“En el artículo 63 del nuevo código se establece que no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos, tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. Pero pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas”, resaltó Del Signore.



Sin embargo, en la Argentina luego de la reforma también se aceptaron varios nombres extravagantes como “Xeneize”, “Gimnasia Renata”, “Chevy”, "Gohan" (como uno de los personajes de Dragon Ball Z), y durante el furor de la telenovela "Las mil y una noches", abundaron en las partidas de nacimiento los Onur, los Kalim y las Sherezade. Hubo casos en los que fueron bautizados con la denominación de Bongo (como el perro de Homero cuando es chiquito, de Los Simpsons), o Bono (como el cantante de la banda U2). Un episodio particular es el del cantante "Pity" Alvárez, quien bautizó "Blondie" a su hija porque así se llamaba la perra de Hitler.