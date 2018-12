El planeta atraviesa desde hace décadas una emergencia climática que requiere decisiones concretas. Ya no hay tiempo posible para discutir esa emergencia. No hay tiempo real para detenerse en la actitud de los países industrializados que honran o deshonran los acuerdos en pos de paliar los dramas de los cuales la civilización es responsable. Es tiempo de decisiones concretas y deben celebrarse esas decisiones, más allá de toda especulación posible.

El Banco Mundial anunció que destinará 200.000 millones de dólares en financiamiento entre 2021 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático, lo que significa que duplica los fondos en relación al periodo anterior. Este anuncio, en el inicio de la 24ª conferencia de la ONU sobre el clima en Polonia (COP24) “envía una señal importante a la comunidad internacional para que haga lo mismo”, informó el Banco Mundial en un comunicado.

Los países desarrollados se comprometieron a llevar a 100.000 millones de dólares de aquí a 2020 los financiamientos (públicos y privados) a las políticas climáticas de los países en desarrollo. Pero aunque los flujos aumenten, según la OCDE, los países del Sur piden compromisos más claros a los del Norte.

El financiamiento de 200.000 millones de dólares está compuesto por 100.000 millones de dólares “de financiamientos directos” del Banco Mundial.La otra mitad está repartida entre una tercera parte de fondos directos de las dos agencias que dependen del grupo Banco Mundial y dos terceras partes de fondos privados movilizados por su mediación, explicó el responsable del clima del Banco, John Roome, quien precisó que eso representa el 35% del total de los financiamientos.

“Esto es alrededor de 40.000 millones por año, de los cuales 27.000 millones son fondos directos”, dijo. En el año fiscal de 2018 (julio 2017 a junio de 2018), el Banco aportó 20.500 millones de dólares de financiamientos para el clima y en promedio 13.500 millones de dólares por año para el periodo 2014-2018, precisó.

Mientras los financiamientos para el clima se concentran por lo regular en acciones para la reducción de los gases de efecto invernadero, especialmente el desarrollo de las energías renovables, el Banco decidió insistir en su plan 2021-2025 en el apoyo a la adaptación de los efectos del cambio climático.

“Debemos combatir las causas pero también facilitar la adaptación a las consecuencias que son con frecuencia, más dramáticas para los más pobres del mundo”, dijo Kristalina Georgieva, directora general del Banco Mundial. Un enfoque más práctico del tema, opinan los expertos. Así “por primera vez” la mitad de los 100.000 millones de dólares de fondos del Banco serán aplicados a proyectos de adaptación.

Aumento del nivel del mar, inundaciones, sequía. Frente a los efectos devastadores del cambio climático que los afectarán cada vez más, las necesidades de los países en desarrollo son enormes para construir diques, subir de nivel las viviendas o aplicar sistemas de alerta meteorológica.

“Incluso si no podemos limitar el calentamiento climático a +2 °C, sabemos que las necesidades de adaptación serán muy importantes en países como Chad, Mozambique o Bangladesh”, sostiene el BM. “Si no reducimos las emisiones y no aplicamos medidas de adaptación ahora, habrá 100 millones de personas más viviendo en la pobreza de aquí a 2030”, agregó.

Los “migrantes climáticos” podrían aumentar, para alcanzar 143 millones de aquí a 2050 en solo tres regiones (África, Sudeste asiático y América Latina).Los cerca de 200 países reunidos en la ciudad polaca de Katowice hasta el 14 de diciembre deben establecer las reglas para aplicar el acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento climático a +2 °C, idealmente a +1,5 °C, con relación a la era preindustrial. Para ello son necesarias decisiones concretas. Es un comienzo.