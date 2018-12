Básquet: GEPU sigue en alza

El "Lobo" fue de menor a mayor, sufrió, pero logró un triunfazo ante Ferro de General Pico por el Torneo Federal de Básquet. Le ganó 70 a 63 en el "Emilio Perazzo" y es escolta en la Región Cuyo, detrás de Bell de Bell Ville e Independiente de Oliva.

"Entramos mal, dormidos; pero en el segundo tiempo revertimos la imagen: tuvimos otra actitud y logramos un gran triunfo", sintetizó José "Pepe" Franzi, DT de GEPU, ni bien terminó el partido.

No fue fácil para el elenco puntano ya que no contó con Gustavo Acosta ni Lionel Sola, dos piezas fundamentales en el plantel; pero sacó adelante un cotejo durísimo.

No arrancó concentrado el local, los pampeanos lo aprovecharon y tras los primeros diez minutos, ganaban 19 a 9. Pero a partir del segundo cuarto, GEPU achicó un poco el margen y se fue al descanso 31 a 23 abajo.

El segundo tiempo fue favorable al "Lobo". Emparejó las acciones en el tercer cuarto -terminaron 44 a 45- y en el segmento final estuvo más fino en ambas pinturas para redondear un 70-63 final.

Ahora, GEPU tiene un récord de cinco triunfos y tres derrotas; y su próximo compromiso será el viernes a las 22 ante Jáchal en San Juan.