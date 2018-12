Apercibieron al docente que agredió a un alumno

Un apercibimiento escrito. Esa fue la sanción que recibió el docente de la Escuela Técnica Nº 15 "Agustín Mercado", más conocida como la "Industrial". La medida que tomó el Programa Educación, que pertenece a la cartera provincial, fue luego de que el video en el que el profesor insulta a un alumno en plena clase, saliera a la luz (Ver "Una filmación...").

Elisa Muñoz, responsable del programa, explicó que la medida no le prohíbe dar clases pero aún así, influye en su legajo. "Hay distintos tipos de sanciones, lo más básico es un llamado de atención y lo más grave es un sumario, pero lleva más tiempo aplicar. En este caso el apercibimiento hace que no pueda tener un concepto 'muy bueno' o 'distinguido', lo que significa una baja en cuanto a su calificación anual. Y además es una medida inmediata", explicó la funcionaria.

También indicó que "en algunas ocasiones hasta incluso impide presentaciones de concurso o acceder a la titularidad ya que una de las exigencias para esto es tener un concepto 'muy bueno'. En definitiva, frena ciertas cuestiones que hacen a los ascensos jerárquicos".

Muñoz añadió que la elección de la penalidad resultó luego de evaluar las presentaciones que hicieron tanto la escuela como la familia del adolescente agredido. "Hubo una serie de reuniones con las autoridades del establecimiento, hasta incluso el profesor hizo expresas sus disculpas por su acción", comentó. Asimismo destacó que el hombre no tenía ningún antecedente.

Por otro lado, Muñoz comentó que el profesor se encuentra de licencia, aunque no supo indicar por cuánto tiempo ni la razón del permiso. "No tengo esa información. Eso es competencia de Recursos Humanos", aclaró.

Olga García, mamá del alumno, manifestó que aunque la medida lleva un poco de tranquilidad a su familia, no es suficiente. "Nosotros pedíamos que no volviera a dar clases, en especial en el curso donde está mi hijo. Nos dijeron que no iba a volver al menos por este año, pero bueno, no sabemos qué pasará el próximo. Espero que no lo veamos más", dijo angustiada.

En un comienzo, la mujer le contó a El Diario que pensó en tomar acciones legales contra el agresor pero "la escuela y el ministerio, escucharon. Y ahora quedará todo en el ámbito institucional".

"Lo único que nos quedamos esperando una conversación con el docente, dijo que nos la iba a dar pero no hablamos nada", agregó.

García contó que después de que el video copara las redes sociales y los medios, su hijo "tuvo que aguantar los comentarios de los chicos más grandes que le decían cosas con respecto al profesor". "Él ahora está un poco más tranquilo. Lo estamos llevando al psicólogo pero por suerte está mejor. Lo único que nos deja preocupados es que esta persona vuelva a cruzarse con los chicos", expresó la mamá.