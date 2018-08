Colocan nueva cartelería para promover la seguridad vial

Con el objetivo de seguir reduciendo los accidentes de tránsito, la Municipalidad a través del Consejo de Seguridad Vial comenzó a colocar una moderna cartelería que contiene diferentes mensajes ilustrados con una imagen para concientizar a los conductores. Estarán distribuidos de manera progresiva por toda la ciudad. La tarea comenzó la semana pasada y hasta el momento instalaron cincuenta carteles, aseguran que serán doscientos sesenta.

"Use el casco", "No estacionar sobre la mano izquierda", "No use el celular mientras maneja", "Los niños en el asiento de atrás" y "Colóquese el cinturón", son los diferentes avisos que se pueden ver hasta ahora por la zona del Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), lugar por donde comenzaron los trabajos.

“Estarán distribuidos por todo el microcentro, sobre las avenidas principales. La idea es llegar a todos los barrios a través de los ingresos y también por las calles más transitadas. En la licitación se armó un plano en donde definimos cada uno de los lugares en donde van a estar colocados los carteles, por ese motivo es que pedimos esa cantidad”, sostuvo el secretario de Gobierno, Emmanuel Estrada Dubor, quien consideró que “estas medidas están dando resultados muy positivos. Estadísticamente notamos que se han reducido bastante los accidentes y hay que destacar que todavía queda mucho por hacer”.

El funcionario explicó que los fondos que necesitan para cubrir estas inversiones se obtienen a través de los ingresos por las infracciones del Sistema de Estacionamiento Medido. “La ordenanza establece que ese dinero que el Municipio recauda debe ser reutilizado para este fin, como es el caso de los semáforos y los segunderos; los reductores de velocidad, vehículos para el área de tránsito, los controles de alcoholemia y todas las obras que tienen que ver con la seguridad vial”, detalló.

El secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Palacios, -encargado del proceso- aseguró que instalarán alrededor de 50 carteles por semana hasta terminar con todo el recorrido. “Vamos a seguir trabajando con este ordenamiento hasta lograr que en la ciudad conozcan y se acostumbren a respetar las reglas de tránsito. Antes todos decían que era un caos y ahora estamos tratando de que sea correcto a los tiempos en los que vivimos", expresó y adelantó que "lo próximo que tenemos para resolver es la pintura de las sendas peatonales, que están bastante deterioradas”.