Argentinos Juniors cazó talentos en Villa Mercedes

Hay ex futbolistas que cuando eligen colgar los botines de alguna manera siguen ligados al deporte que tanto los apasiona. Ya sea como dirigente, manager o entrenador, no pueden alejarse mucho de un campo de juego. Este último es el caso de Enrique Borrelli, que retirado de la actividad profesional hace 28 años dedicó parte de su nueva etapa a ser un formador, trabajar con las bases hasta desempeñarse como coordinador del fútbol amateurs en Argentinos Juniors, considerado por muchos como el “semillero del mundo”.

Borrelli (56), con paso como futbolistas en Chacarita Juniors, River Plate y Racing, entre otros, cerró este miércoles una interesante prueba de jugadores de 3 días que se desarrolló en la cancha auxiliar de La Pedrera, con el objetivo de sumar al “Bicho” jóvenes valores que se destaquen en el césped y deseen llegar a primera. Tras la práctica, el ex volante dialogó con DxT dejando sus sensaciones sobre la visita y señalando a su vez lo que junto a Germán Antiveros, miembro del equipo de captación y técnico, buscan en los futbolistas.

—Enrique, ¿Qué les incentivó a venir a Villa Mercedes?

— Era una visita que estaba programada con Roberto Ambroggio (encargado del “Gringo Producciones” y organizador) para observar jugadores de las categorías 2001 a 2008. Trabajamos 3 días, dos ellos en doble turno, donde vimos a unos 200 chicos. En la institución tenemos buenos jugadores de la provincia y consideramos que hay talentos para descubrir, formar y poder acertar, que es lo más importante de todo.

— ¿Estuvieron buscando algún puesto en particular?

—No, en el club tenemos jugadores en todos los puestos, lo que siempre busco es “el jugador”. Puedo tener un delantero fantástico en una categoría pero si encuentro uno más fantástico lo llevo, captamos chicos que consideramos que allá -en Buenos Aires- con más competencia puedan hacer diferencia, así generamos un futbolista profesional.

— El domingo debutó en Boca Balerdi, un joven de la ciudad, ¿Crees que eso motivó a los chicos para presentarse?

— Sin dudas, un chico de la ciudad que debute en la primera de Boca con 19 años es importante. No creo que exista otra motivación más grande para estos futbolistas que sueñan con seguir sus pasos.

— De su época como jugador a ésta, ¿Que ha cambiado en el fútbol?

—Todo. Cambiaron las canchas, los entrenamientos, las rehabilitaciones, la pelota, la ropa, la organización y el salario. Por ahí se perdió un poco de creatividad y talento pero se ganó en ritmo y velocidad que también es bueno. Siempre digo que ni una u otra es la mejor, sino para mí la mejor época es la que viene. Yo jugué al fútbol y estoy convencido que si me hubiera tocado estar en actividad lo hubiera hecho sin problemas.

— ¿Cómo están las inferiores del “Bicho”?

— Estamos bien, nos dicen que somos el “semillero del mundo” y yo estoy orgulloso de dirigir ese semillero, pero es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años con grandes entrenadores y cuerpos técnicos. Actualmente manejo unas 70 personas y estamos satisfechos con lo que venimos haciendo.

— Desde su retiro apostó a las categorías formativas, ¿Que lo llevó hacerlo?

— Mi carrera en las inferiores se inició de muy joven, porque tuve la mala suerte de retirarme a los 28 años por una lesión. Mi primer paso fue en Chacarita, que me ofreció trabajo por mi paso como jugador y por lo que era como persona. Acepté el cargo y me gustó tanto que me dedique toda una vida al desarrollo de la actividad. Fueron muchos años de estudio también, porque hago docencia que es un factor importante. He escrito dos libros y actualmente soy director general del curso de entrenadores en Argentina y secretario académico de la Asociación de Técnicos.

— ¿Qué les aconseja generalmente a los chicos?

— Orden y disciplina en la vida, fundamentales para ser un futbolista profesional. Después hay otras patas de la mesa necesarias para crecer: el entrenamiento, la alimentación y el descanso, más obviamente las condiciones naturales para jugar. En Argentinos Juniors seleccionamos, como en cualquier otro club, pero si algunas de esas patas falla es difícil que se puedan convertir en un futbolista de elite. Por ahí llegan a primera pero después todo pasa factura porque hay muchísima competencia.