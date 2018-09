Aplicaciones lite

Los smartphones son una herramienta de comunicación de uso diario, pero no es su único uso. También los utilizamos para tomas fotografías, filmar y editar videos, leer documentos, enviar mails y en algunos casos, jugar

Existen tres problemas que suelen ser los más frecuentes para los usuarios de teléfonos inteligentes: la batería, memoria RAM y el espacio de almacenamiento. Estas características mejoran si podemos comprar un equipo de alta gama, que es más caro pero también potente y con mayores prestaciones. Claro que no todos tienen esa posibilidad, pero ¿qué pasa cuando no podemos gastar ese dinero? Seguramente vamos a tener un teléfono que por momentos puede funcionar muy lento, tener poca duración de la batería y quedarnos constantemente sin espacio para tomar una nueva fotografía, recibir una imagen o descargar una nueva app.

Este año comenzaron a aparecer las primeras aplicaciones con su versión lite, es el caso de Facebook, Messenger, YouTube, Twitter y otras. ¿Qué significa? Son apps “livianas” que cumplen prácticamente la misma función pero ocupan menos espacio, requieren menos memoria RAM y consumen menos batería. Al ser lite, seguramente no tendremos las mismas opciones que en la versión full, pero podemos utilizarlas en el día a día sin problemas y en el caso de requerir alguna función más específica, acceder desde una computadora. Es fácil observar cómo aplicaciones como Facebook o Instagram, que son devoradores de RAM y batería, al ejecutarlas en teléfonos de bajas prestaciones experimentan demoras y cierres inesperados.

Para encontrar estas apps basta con ingresar a la tienda de aplicaciones de nuestro teléfono, buscar la versión lite de cada una y descargarla. Luego (o antes) podemos borrar la versión que ya teníamos instalada.

Las empresas entendieron que no todos tienen la oportunidad de comprar un smartphone de alta gama y muchas veces las aplicaciones que ellos desarrollan consumen demasiados recursos, con lo cual los usuarios tienen muchos problemas para ejectuarlas y la experiencia de usuario se torna muy tediosa. Estas versiones livianas nos permiten con un teléfono de menor costo poder hacer uso de la app con mayor fluidez y evitar problemas con el espacio de almacenamiento.

A estas apps podríamos llamarlas low cost, porque básicamente cumplen la misma función pero no son la versión full, por ende no vamos a encontrar los mismos beneficios. Aun así, si no tenemos la posibilidad de invertir más dinero en un dispositivo mejor, son una excelente alternativa para poder disfrutarlas sin mayores inconvenientes. ¿Será tendencia y en un futuro todas las aplicaciones serán lite?