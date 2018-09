Incertidumbre en el comercio local por la trepada del dólar

Señalan que los valores ya subieron hasta un 15% y que las grandes marcas no entregan productos. La mayoría de los negocios no exhibe los precios y suspende el pago en cuotas

Las consecuencias del brusco aumento de la cotización del dólar que sacudió a los mercados durante el jueves (trepó a 40 pesos) ya afecta al comercio local: la primera medida tomada ayer fue retirar los carteles donde se exhiben los precios de los productos, la segunda fue aplicar aumentos del 10 y el 15 por ciento según el rubro, y la tercera suspender la venta en cuotas.

“Reina una incertidumbre total”, dijo Jorge Moyano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, cuando se le pidió una definición sobre la actualidad de las entidades que representa. “Desde hoy (ayer) tenemos listas de precios nuevas con aumentos que van del 10 al 15 por ciento, según de lo que se trate. Pero ya nos avisaron los proveedores que el lunes habrá otro cambio. Y sobre eso no tenemos ninguna certeza”, agregó.

Otro dato que informó fue la actitud de las grandes cadenas, ubicadas en el microcentro, que no tienen sus casas centrales en San Luis: “Esas firmas ya retiraron los precios de los exhibidores y suspendieron las ventas a crédito. Tanto con tarjetas como con las promociones de sus propios locales”. Y lo más inquietante fue el panorama que se vive en las grandes superficies y distribuidoras de comestibles: “Sabemos que los proveedores de las grandes marcas han suspendido las entregas y los que más lo sufren son los almacenes y despensas de barrio que en muchos casos no tienen cómo abastecerse”. Por eso insistió “estamos en una incertidumbre total”.



"Desde hoy (ayer) tenemos listas de precios nuevas con aumentos que van del 10 al 15 por ciento, según de lo que se trate", expresó Jorge Moyano.



Moyano explicó que “la dependencia de nuestra economía con el dólar hoy es directa porque la mayoría de los productos que vendemos contienen componentes importados. En algunos casos hasta del ciento por ciento. Además, las tarifas de servicios siguen aumentando porque se rigen por valor dólar y el combustible y la harina, por ejemplo, que los producimos acá, tienen precio de venta internacional; es decir que también se afectan cada vez que se devalúa el peso”.

El experimentado comerciante se lamentó porque “todos los negocios locales trabajamos para los asalariados y estas medidas lo único que hacen es asfixiar sus bolsillos. Y a nosotros nos obliga a incrementar los precios, de tal forma que lo único que generamos son menores ventas. Y finalmente nos terminamos perjudicando porque tampoco logramos tener las ganancias lógicas para mantenernos”. También recordó que “esto es retroceder a la situación que vivimos con la crisis del 2001 cuando nos quedamos sin precios y sin referencias”.

El panorama que describió el dirigente de la Cámara de Comercio se replicó también en los negocios alejados del centro. En la Avenida Lafinur y 9 de Julio, un salón que vende electrodomésticos para hogar y comercios pegó varios carteles, desde la vidriera hasta dentro del local, donde les informaban a sus clientes que estaban actualizando sus listas de precios. “La orden que nos dieron desde la casa central de Mendoza fue que retiremos el detalle de los precios hasta que tengamos seguridad de cuánto valdrán a partir del lunes”, comentó Aldo Camargo, encargado del local.

Aclaró que si alguien entraba a comprarles “en efectivo se lo podemos vender al precio del jueves, pero mañana (por hoy), según lo que decidan en Mendoza, a lo mejor no abrimos hasta que se confirmen los nuevos valores. Porque además algunos proveedores no quieren vender mercadería si no saben a cuánto la tendrán que reponerla”, agregó Camargo.

Consultado sobre si hay problemas con el abastecimiento de nafta y gasoil en la ciudad, José Gianello, presidente de la Cámara de Expendedores de San Luis, dijo que “por ahora es normal, no hemos tenido ninguna información en contrario”. Si bien aclaró que la planta de San Lorenzo de esa petrolera está con algún inconveniente, “no tiene que ver con el problema del dólar, sino con un barco que se atrasó y por eso recibimos el último pedido desde la planta de Campana”.

Pero descartó que haya cupo de ventas aunque admitió que algún otro aumento del precio se va a producir: “Lo que no puedo adelantar es cuándo, ni en qué porcentaje; porque nosotros somos los últimos en enterarnos. Esto cambia día a día, porque cuando el dólar estaba a 30 pesos ya teníamos un aumento establecido y después del precio que alcanzó ahora, con seguridad vamos a tener algún otro incremento”.

A esto se le suma la actualización en el precio de los combustibles a partir de hoy que ya estaba programada por el incremento en uno de los impuestos que cobra AFIP: la suba será entre el 1 y el 2 por ciento, según confirmó Gabriel Bornoroni, vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos.