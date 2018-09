El turismo proyecta ampliar el empleo hasta diciembre

La Encuesta de Expectativas Neta de Empleo (ENE) para los últimos tres meses del año en la región Cuyo, donde está incluido San Luis, arroja un dos por ciento de aumento, respecto del trimestre anterior, para la contratación de nuevo personal; el mismo porcentaje que se anuncia para todo el país. Y el rubro más dinámico de la economía local es el relacionado con los servicios turísticos ya que la mayoría de los encuestados proyectó un dos por ciento de intención de nuevas contrataciones, una tendencia que se mantiene estable respecto del trimestre anterior y abre una ventana de expectativas ante la nueva temporada veraniega.

Estos valores, a nivel nacional, muestran que las posibilidades de contratación bajaron tres puntos porcentuales, mientras que en la comparación interanual, se manifiesta una caída de seis puntos.

De acuerdo a las respuestas que dieron los 800 empleadores que participan de la encuesta que cada tres meses realiza la empresa Manpower, la expectativa para el período octubre-diciembre se ubica en dos por ciento a favor de contratar nuevos empleados y especifica que los planes más sostenidos se encuentran en la región de la Patagonia, donde la ENE se ubica en más siete por ciento. En las regiones del NEA (Noreste), Cuyo y AMBA (Gran Buenos Aires) prevén planes positivos del dos, mientras que en la región Pampeana se anticipan intenciones del uno por ciento. La región Noroeste es la única con pronóstico negativo del 4 por ciento.

Fabricio Gaitano, gerente Regional para Cuyo y Córdoba, señaló que “en el rubro manufactura, que es fuerte tanto en San Luis como Villa Mercedes, la encuesta nos está dando un valor casi nulo porque refleja lo que está pasando en todo el país en esta actividad. Hay varias industrias que están paradas, con suspensiones o con su personal de vacaciones, que es una estrategia para ganar tiempo y ver si cambian los ciclos de demanda de personal”.

También graficó que “en la construcción se refleja una caída del 11 por ciento lo cual muestra un poco el momento que está pasando el sector. En cuanto al rubro obra pública la medición también está dando una valoración cercana a cero, que seguramente se ha dado por el cambio en el valor del dólar y la suba de tasas de interés que ya está impactando”.

En cambio destacó que “sí ha experimentado un crecimiento el sector servicios relacionado con la gastronomía, hotelería, alojamientos y turismo. Ese rubro ha mostrado en todo Cuyo una tendencia al crecimiento”.

Las condiciones macroeconómicas del país cambiaron a partir de julio, cuando se realizó el muestreo, hasta setiembre cuando se dio a conocer el informe. Gaitano señaló que “las expectativas no van a cambiar porque en el momento en que hicimos la consulta ya se había dado un impacto sobre la suba del dólar. Y la intención de demanda de nuevo personal es muy cautelosa. Estamos hablando de un dos por ciento de empleadores que esperan incorporar personal. Por lo que al ser una expectativa cautelosa es factible que sea lo que va a suceder”.

Además indicó que en los trimestres anteriores se venía de una proyección del 8 y 5 por ciento de posibilidades de sumar nuevos empleos, “por eso creo que un dos por ciento es un valor real de lo que puede pasar”. También confirmó que la tendencia durante el año fue claramente decreciente, “hay un 80 por ciento de los encuestados que no piensa en variar el actual plantel de personal. Es decir que no tienen pensado hacer despidos. Y este es un número que durante este año se ha mantenido estable entre el 76 y el 84 por ciento. Esta es una buena señal porque si bien la demanda es escasa, hay una fuerte determinación a mantener los puestos de trabajo”.

Bajaron las expectativas

El mismo estudio muestra que en comparación con los resultados de hace tres meses, los valores caen en cinco de las seis regiones, especialmente en el NEA, donde las perspectivas informadas son de -7%. Le siguen el NOA y Cuyo con -6%, luego se ubica la región Pampeana, con una expectativa negativa de 5 puntos y, finalmente el AMBA, que reporta una caída del 1%. Pero no se encuentra variación con respecto al trimestre anterior en la Patagonia.

En el balance interanual, los empleadores encuestados anticipan reducciones en sus niveles de contratación en cinco de las seis regiones de la Argentina. Los declives más notorios se reportan en la región Pampeana y Cuyo, con -16 y -14 puntos porcentuales, respectivamente. Luego se encuentra el NOA, donde se pronostica una baja de 8%, y AMBA y NEA con un -4% y -3%, respectivamente.

Por su parte, la región patagónica presenta perspectivas alentadoras, mostrando un aumento de 7 puntos en comparación al año anterior.

En la comparación por sectores industriales, en cinco de los nueve se prevé aumentar personal en el último trimestre del año. La expectativa más positiva es liderada por el sector de la Minería, con una expectativa que alcanza +9%, seguida por Agricultura y Pesca con el 5%, y el sector de Manufacturas, con 4%. Luego se ubican los empleadores de Servicios, que reportan un 2%, por delante de Comercio Mayorista y Minorista con 1% y Administración Pública y Educación, con expectativas de crecimiento nulas.

Las intenciones de contratación más débiles están previstas para los sectores de Transportes y Servicios Públicos; Finanzas, Seguros y Bienes Raíces, ambos reportando una ENE de -1%. Y los empleadores de la Construcción reportan su máximo valor negativo desde que comenzó la Encuesta, con perspectivas de -11%.