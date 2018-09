Quieren más inclusión para los puntanos hipoacúsicos

La concejal del Frente Unidad Justicialista, Ayelén Mazzina, presentó un proyecto para proveer de "aros magnéticos" a espacios públicos de la ciudad de San Luis para que aquellas personas con dificultades auditivas que cuenten con audífonos puedan escuchar con mayor claridad los sonidos.



El sistema se compone de un amplificador que recibe su señal de una consola de sonido o un micrófono y entrega su señal de salida a un cable que se instala y rodea a un público específico. Esto produce que en cierta superficie se trace un campo electromagnético que copia la señal audible. Un ejemplo ya aplicado en la ciudad es el del Auditorio Mauricio López, de la Universidad Nacional de San Luis, que instaló el sistema el año pasado.



"La idea es que se pueda implementar en todas las actividades culturales y de entretenimiento de la ciudad de San Luis", remarcó la edil. "Primero tenemos que entender que es la accesibilidad. Es la posibilidad de que todas las personas con movilidad o comunicación reducida puedan gozar de adecuadas condiciones de seguridad y autonomía". explicó.



"El artículo 76 de la Carta Orgánica municipal establece que el Poder Ejecutivo municipal, va a orientar, promover y proveer en el planeamiento urbano y siempre va a asegurar la calidad de vida de todos los habitantes. En eso me enmarqué", subrayó sobre el proyecto que ya entró a las comisiones de Salud y Legislación e Interpretación para su análisis.



El resto de los concejales habrían visto con buenos ojos la iniciativa. No he tenido ninguna respuesta negativa. Pensaban que eran auriculares, no imaginaban lo del aro magnético, pero después lo vieron en comisión, no tuve ninguna oposición. Si algunos bloques me dijeron que el sistema era quizás un poco caro, pero no estamos hablando de dinero, si no de empezar a pensar todas las herramientas que puedan incluir la sociedad y que puedan tener una integración plena, más pensando en personas con una cierta discapacidad auditiva", justificó.



La concejal lleva también adelante actualmente un relevamiento sobre las rampas de discapacitados en la ciudad, en cuanto su señalización y buenas condiciones y paradas de colectivos adaptadas. "Vamos a ver si realmente lo podemos llevar a cabo y si el Poder Ejecutivo municipal nos escucha con estas necesidades que son básicas e importantes", concluyó.



Sobre el origen de los aros



La utilización de aros magnéticos en el país tiene una relación directa con la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH), una organización sin fines de lucro que desde 1952 tiene por fin brindar asistencia integral a personas con pérdida auditiva y que cuenta con 40 mil socios.



Entre las actividades que llevan adelante está el programa "Sin Barreras", que consiste en lograr el acceso de la persona hipoacúsica con el arte y la cultura. Para esto la MAH dona periódicamente aros magnéticos en espacios culturales de todo el país, siendo el primero el teatro Maipo, en ciudad de Buenos Aires y uno de los últimos el Auditorio Mauricio López de la UNSL, el año pasado. Así llevan más de 70 donaciones en cines, teatros, museos y escuelas.



A esto se suma el trabajo del INTI, que capacita en escuelas industriales para generar aros fabricados por los alumnos, como sucede con un proyecto en desarrollo del Colegio Nº 9 "Domingo Faustino Sarmiento" de la ciudad capital.