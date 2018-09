El San Luis de Pichi Blackmore

Por Juan Martín Suriani

Ni bien recibí la noticia, lo primero que vino a mi cabeza fue aquella frase de Jorge Luis Borges que afirma que con la desaparición de un hombre se pierden para siempre aquellas experiencias asociadas a una existencia particular. Pero, al volver a repasar la foto que ilustra la nota periodística, pensé que en este caso la muerte significaba algo más. Porque la figura de Pichi Piscitelli –o Pichi Blackmore, como llegó a ser conocido- encarna y representa un San Luis que ya no existe; todavía más: una Argentina que, lenta e inexorablemente se fue perdiendo en el devenir histórico.

Conocí al Pichi a principios de la década del 90. Como para tantos adolescentes de la época, el Rock and Roll era algo más que un estilo musical o un mero pasatiempo. De algún modo, nuestras personalidades en formación se veían influidas por aquella contracultura que, sin que siquiera pudiéramos sospecharlo, ya había entrado en un proceso de irreversible readaptación y decadencia. De allí que, casi por casualidad, ingresar a un bar ubicado a escasas cuadras de mi casa y escuchar a un veinteañero pelilargo tocar una guitarra distorsionada y, entre tema y tema, deslizar críticas a las ordenanzas municipales que prohibían la venta de alcohol a menores, mofarse del obispo y despotricar contra la idiosincrasia pueblerina de aquellos años, todo esto sin subir la voz, en un tono parsimonioso y desbordante de ironía fue una verdadera revelación. Por primera vez, sentí que el rock era algo que no necesariamente debía ocurrir a miles de kilómetros de distancia. A partir de esa noche, ir a ver al Pichi se convirtió en una suerte de ritual del que participaba junto a un pequeño número de –así al menos nos considerábamos- iniciados.

A tantos años de aquellos sucesos, no puedo dejar de preguntarme quién fue realmente ese hombre. Después de darle unas cuantas vueltas al asunto, concluyo que el Pichi –al menos para mí-es una evocación de la memoria, una serie de asociaciones acaso arbitrarias pero no por ello carentes de significado. De allí que pensar en ese hombre que acaba de morir sea traer al presente un San Luis de casas bajas y calles de tierra, de largos inviernos escarchados, de vueltas a la plaza y diarios que llegaban pasado el mediodía. Un San Luis que, sin anunciarlo, había comenzado a despedirse, a impulso de cambios que ya estaban operando y modificando sus estructuras. Pero en aquel pueblo que todavía era, el Pichi representaba un vínculo –así fuese vago y en gran parte ilusorio- con aquello destinado a suceder siempre en otra parte. Porque antes de la tv por cable e Internet, el acceso que podíamos tener a ciertas manifestaciones culturales era muy restringido. Y para chicos como nosotros, mucho de lo que ya no podía considerarse novedad, aún más: mucho de lo que debería considerarse desfasado o fuera de época, tenía la mágica repercusión de las novedades. Incluido, claro está, aquel muchacho al que aprendimos a llamar, en una actitud casi reverencial, Pichi Blackmore.

Blackmore como apodo. Valga la aclaración, porque el Pichi se remitía como referente a un músico que había alcanzado el estrellato casi veinte años atrás. En aquel entonces no reparamos en tal detalle. Hoy entiendo que el Pichi (en contraposición al personaje del cuento El Perseguidor de Cortázar, quien afirma: “Esto lo estoy tocando mañana”) estaba tocando en el pasado. Durante una Feria Industrial en la que actuaría como telonero, mientras probaban sonido, el Pichi le comentó a Diego Torres, la estrella de la noche: “Cuando vos estabas jugando al tiqui-taca, yo ya tocaba rock and roll”. En efecto, el Pichi se sentía contemporáneo de Hendrix, de Jimmy Pagey de "Pescado Rabioso", mientras Diego Torres era una de las caras más evidentes de los nuevos tiempos. Basta imaginarlos parados uno junto al otro. Torres, con peinado de peluquería, movimientos calculados, zapatillas y pantalón a tono. El Pichi, semejante a las imágenes de Spinetta en los tiempos de Artaud: despeinado, los ojos renegridos mirando el cielo mientras ensaya un riff. Por no hablar de lo que se escucharía en un par de horas: el pop edulcorado, las letras livianas y los prolijos arreglos vocales por un lado; la distorsión, la voz rabiosa y los cortes bruscos de batería por el otro.

En ningún momento el Pichi fue lo que hoy se entiende por un músico social o de protesta. Pero, acaso sin ser consciente de ello, su actitud era la de alguien incapaz de aceptar los cambios que acabarían imponiéndose, por lo que su presencia inspiraba en ciertas personas molestia o irritación. Hoy, que tanto se insiste con el tema de la famosa “grieta”, vale traer a colación una frase habitual del Pichi en los años 90: “Están los que hacen Rock, y los otros”. Para el Pichi, tal vez, los otros eran ante todo la cumbia, el Rock chabón, los cantantes de covers, el pop liviano, M.T.V., el folclore de festival. Pero no dudo en afirmar que esos otros, aunque él no necesitase traerlo a colación de manera explícita, estaban representados también en tantas expresiones más que el cambio de siglo y la cultura argentina posmenemista terminaría de asimilar como un destino trágico e inevitable. Porque el Pichi, aún sin figurárselo, era un producto y un fiel representante de una Argentina destinada a desaparecer: la Argentina de la movilidad social y la educación pública, del regreso de la democracia y las marchas de las Madres, de las novelas de Soriano y Piano Bar. Un país que poco tiene que ver con el que empezó a gestarse con el último golpe militar, y que hoy es posible asociar a la flexibilización laboral, la televisión basura, las villas miserias, los jóvenes reguetoneros, el paco, la comida rápida, las urbanizaciones cerradas y la deuda externa. Es por eso que el Pichi se volvió un tanto anacrónico con el ingreso al nuevo milenio. Y por eso mismo empezó a ser visto por muchos como un mero personaje, y no tanto como una persona de carne y hueso. Y en su faceta de personaje –esta vez sí de manera consciente- exageró el histrionismo como una forma de marcar los contrastes y, a su modo, cuestionar el estado de cosas. Recuerdo el día en que murió el hijo de Carlos Menem. Aquella tarde decidió dedicarle el tema Ataraxia (con su estribillo de connotaciones orgásmicas) a Carlitos Junior. A través de las palabras aparentemente respetuosas con que se refirió al “trágico suceso” (así al menos lo interpretamos quienes estuvimos allí, y aplaudimos a rabiar la ocurrencia) estaba condenando un gobierno que en ese momento, no sólo era hegemónico, sino que era muy difícil cuestionar dado el aparente éxito económico logrado por las medidas aplicadas. Luego siguió tocando rock, furioso y distorsionado, como correspondía a él, con la distancia y el relajamiento de quienes no asumen la responsabilidad de cambiar el mundo, pero no se conforman con dejarlo tal cual es tras su paso por él.

Soy consciente de que la muerte del Pichi no entraña el final de una época. Pero al menos para mí representa la prueba evidente de ese punto final que inaugura un nuevo capítulo en la historia argentina. Un punto final que ya estaba impreso cuando el Pichi era todavía un muchachito que, allá a finales de los años 70, empezó a aprender a tocar la guitarra en una ciudad que todavía tenía mucho de pueblo. Debo aclarar –me siento obligado a hacerlo- que ninguna época es mejor que otra, aunque las personas tiendan a añorar aquellas asociadas a momentos felices o prósperos de sus vidas. Lo que nadie puede discutir en todo caso, es que todas las épocas son diferentes. Y como nada de cuanto fue –según lo establecen las inexorables leyes del devenir histórico- puede volver a ser, me abruma la certeza de saber que ya jamás podré ingresar a un bar de madrugada y escuchar al Pichi cantando un tema de Pescado o de Deep Purple y, entre canción y canción, disfrutar alguno de sus lúcidos, punzantes y siempre bienvenidos comentarios. Quienes tuvimos el placer de hacerlo, quienes en el fondo, más allá de las derrotas asumidas, seguimos manteniendo la esperanza de que los que hacen Rock (con todo lo que eso significa en los oscuros momentos que atraviesa nuestro país) se impongan por sobre los otros, nunca dejaremos de lamentarlo.