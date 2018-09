Consulta: ¿quién prometió flan?

En la escena televisiva un actor concurre a un programa periodístico, el conductor lo cuestiona acerca de la realidad económica y social, más en concreto ¿Cómo ve al Presidente de la República? y el entrevistado responde con una narración muy particular: “…todos saben que la casa se incendió, y ahora quieren flan (no es textual)…”. Sigue un despliegue histriónico importante, con ademanes y gritos, y sonrientes festejos por parte del entrevistador.

No es bueno centrar el análisis político en estos términos tan particulares, de mucho efecto mediático, pero de poca precisión y compromiso. Sin embargo, puede resultar útil aprovechar cierta prosperidad popular de un latiguillo para aclarar cuestiones importantes. Vale señalar que no parece demasiado provechoso que los legisladores se valgan de ellos, para encender sus escuálidos discursos. Sucedió con un senador nacional por la provincia de Buenos Aires que, en la última sesión, pretendió resultar elocuente valiéndose de esta muletilla. Fue rotundo su fracaso.

Para explicar la cuestión, vale definir ¿quién prometió flan?,¿quién dijo que tenía los mejores reporteros de los últimos cincuenta años?, ¿quién, durante la campaña electoral, presentó un menú que no sólo incluía flan, si no muchos otros exquisitos manjares? Entonces, más allá de las dificultades, es discutible si “la casa estaba incendiada”, pero en cualquier caso el actual presidente conocía la realidad al momento de efectuar tantas promesas. Y no cabe excusarse diciendo que, en su oportunidad, todos lo hicieron. Que con la verdad, no se cosechan votos. La promesa era un cambio, era hacer algo distinto. Mentir no admite pretextos. Y, a saber:

Durante la campaña electoral, el actual presidente, afirmó que su gobierno no iba a devaluar la moneda. En julio de 2017, el peso argentino se convirtió en una de las monedas más devaluadas del mundo en ese mes, tras alcanzar una cotización de $18. Por otro lado, lo que sucede en estos días con el tipo de cambio es conocido por todos. Para no abundar, se recuerdan las siguientes afirmaciones del mismo autor: “Los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias”, “Fútbol para Todos va a seguir, pero sin política”, “Vamos a crear trabajo, cuidando el que tenemos”, “Lograr una Argentina con pobreza cero”, “Vamos a bajar la inflación a un dígito”, “Me comprometo a unir a los argentinos”, “No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza”. Nada de eso sucedió, ni sucede. El eje es la mentira. El candidato de la Alianza Cambiemos prometió este flan.

El pueblo tiene todo el derecho de pedir flan. Ese pueblo que pide flan construyó la cocina, el comedor y toda la casa, y lo menos que puede pretender es que se diga la verdad y que se hable claro. No tiene por qué aceptar bofe. Y mucho menos cuando no existe equidad en el esfuerzo, y unos pocos disfrutan mucho más que el mejor flan.

Es cierto que no predominan ni la austeridad ni la prudencia de los uruguayos, ni el orden de los chilenos; y no se tiene el volumen de Brasil, para no explorar demasiado lejos. Pero esto no quita que se acepten ni la invitación a la pobreza, ni la conculcación de derechos. Se llama justicia social. Será siempre un reclamo permanente. El principal movimiento político de los últimos setenta años la lleva como bandera, y eso explica su permanencia en el tiempo. Y en esa lucha, en ese devenir, se mezclan luces y sombras. Pero no cabe la simplificación de pretender acallar reclamos justos, a partir de puestas en escena de escasa relevancia política. Lo injustificable es la mentira. Si para el pueblo se prevé bofe, por lo menos habría que sincerarlo. Por el contrario, se lo castiga por pretender el plan prometido.