Construyen una planta solar para destilar agua

Con una fuerte visión ecológica, un equipo de profesionales y estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) encabeza un ambicioso proyecto denominado: "Desarrollo de dispositivos para aprovechamiento de energías renovables, solar y eólica en extracción y destilación de agua". Los ingenieros están en plena construcción de una planta que -tal como lo explica el nombre del trabajo- busca destilar líquido usando energía solar. El propósito es poder abastecer a los siete laboratorios que dependen del Departamento de Ciencias Básicas y el Departamento de Ingeniería de Procesos de la FICA.



Javier Carletto, director del proyecto, y Omar Masini, responsable de la investigación técnica, contaron que la iniciativa ecológica tiene varios años encima pero que con el tiempo fue mutando.



El dúo explicó que "los destiladores solares son bateas vidriadas en las que se concentra el agua. Al recibir los rayos de sol, se produce la evaporación. Esto se condensa sobre la cubierta de vidrio y se escurre hacia una canaleta donde se recoge todo el líquido ya destilado".



El dispositivo está compuesto por dos destiladores de un metro cuadrado cada uno. "Uno es convencional y el otro está hecho con una reforma constructiva: esto consiste en una cámara de doble vidriado en la parte posterior. El agua que entra, se precalienta antes en una bandeja de destilación, y esto hace que el agua entre a mayor temperatura que en el convencional. Es más rápido el proceso", añadió el director del proyecto.



Según los ingenieros, la planta permitirá obtener alrededor de 1.400 litros de agua destilada por año, una cifra que satisface completamente la demanda de los laboratorios. "El líquido que está ya escurrido se utiliza para el mantenimiento de las herramientas que se usan en un laboratorio pero también es muy importante para diluir un químico o un ácido", comentó Masini.



A su vez, permitirá conocer a fondo cómo funcionan los destiladores y así, generar grandes aportes para la investigación que encaran los profesionales. "El equipo tiene sensores de energía, una central meteorológica lo que permite tomar en tiempo real la temperatura de las cámaras, del agua destilada, la cantidad que produce, si llueve o no llueve, el viento, todo", dijeron.



Ambos destacaron que no sólo no consumen energía eléctrica, sino que tampoco gastan agua, sólo la que van a destilar. Esto economiza aún más la actividad.



"Uno de los pasos de la destilación requiere que se use líquido frío para lograr bien la evaporación. Quienes utilizan maquinaria más grande y con energías no renovables, tienen que usar agua adicional, pero en nuestro caso logramos que con la muestra que se recoge, se puede enfriar sin necesitar de más. Entonces: si usamos un litro para destilar, usamos esa misma cantidad para enfriar", explicó Masini.



Si bien la planta aún no está terminada está en la recta final. El equipo viene trabajando con prototipos de laboratorios -son un poco más pequeños- pero aseguran que los resultados son más que buenos. "Logramos alrededor de dos litros por día", indicó Carletto.



"Para nosotros, la energía renovable es la energía del presente y el futuro. Es muy necesaria porque se están acabando otros recursos. Por suerte vemos que hay cada vez más gente que apuesta a esto, sobre todo en las provincias", consideró Masini. Los directores resaltaron que, a pesar del ingenio y la buena voluntad de los estudiantes e ingenieros, el presupuesto para solventar proyectos de esta magnitud, suele ser escaso. "En este caso, el financiamiento para la planta lo dispuso el Departamento de Ciencias Básicas, el Departamento de Ingeniería en Proceso, el Decanato y el proyecto de investigación. Pusimos entre todos un total de 15 mil pesos", señaló Carletto.

Ficha técnica

En los últimos años, el equipo también construyó una bomba de agua y un túnel de viento. Siguiendo la línea que los caracteriza, ambas herramientas son a base de energías renovables.



El túnel de viento es muy particular ya que no se encuentra otro con las mismas características en toda la provincia. "Tiene siete metros y medio de largo, cuatro motores de 2, 2 kilovatios, un área de trabajo de 1,44 metro, y levantamos hasta 80 kilómetros por hora de viento en el área de trabajo. Tiene control electrónico, eso nos permite manipular la velocidad del viento", recalcó Carletto.