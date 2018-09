San Luis, cada vez más trascendente

No se puede tapar el sol con las manos. Quizás a varios les pase desapercibido, pero el sostenido crecimiento económico y social de la provincia, y su estabilidad política, encuentran su correlato en el mayor posicionamiento que San Luis ha logrado en los últimos años en los foros y medios nacionales. Lo que ocurre en la provincia interesa. Y lo que dicen, hacen y piensan los puntanos se vuelve cada vez más trascendente.

El derrumbe económico acelerado de las finanzas nacionales encuentra su antítesis en la provincia, que con “Sueños Puntanos” ejecuta actualmente un megaplan para mantener "caliente" su economía. En la asamblea del Consejo Federal de Ministros de Obras Públicas realizada en Catamarca, quince provincias repudiaron al gobierno central por reducir los recursos que le gira a las jurisdicciones para infraestructura. San Luis, generosamente porque no depende de esta línea de financiación, fue la que lideró el rechazo.

La presentación de una medida cautelar para frenar el tarifazo del gas, oficializada el jueves por el Programa de Defensa del Consumidor de San Luis, también hizo eco fuera de las fronteras puntanas. El centenario diario mendocino Los Andes publicó un artículo completo sobre la medida, que ya encuentra un antecedente en el 2016.

En la semana además se celebró una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), cita a la que asistieron gobernadores, ministros de Economía, titulares de los gremios más importantes y legisladores nacionales. El vocero del cónclave fue el primer mandatario de Tucumán y ex ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur. Sin embargo, la frase lapidaria que sintetizó el ánimo del encuentro fue pronunciada por Alberto Rodríguez Saá. "Nos ha reunido el fracaso del gobierno nacional", aseguró el gobernador puntano.

Es cierto que la renuncia de Natalia Spinuzza al Ministerio de Educación generó ondas de choque en todo el país. Pero también es cierto la enorme repercusión que tuvo el notable discurso que ofreció el Gobernador, en el que acuñó una frase ("Chicos, cuiden el tesoro de la intimidad") que refleja una enorme verdad en tiempos en los que las personas, y en particular los más jóvenes, parecen ordenar sus vidas según lo que puedan publicar en las pantallas. El consejo de Rodríguez Saá fue reproducido en varios medios de provincias vecinas.