Alberto pide para 2019 una oposición unida y con un programa de gobierno

Para Alberto Rodríguez Saá, la clave para vencer a Mauricio Macri y Cambiemos el año que viene en las presidenciales pasa por lograr la unidad en la oposición y un programa de gobierno. Pero reiteró que, en su opinión, hoy no es tiempo de hablar de nombres y candidaturas, sino de aglutinar fuerzas en un espacio opositor donde el límite sea el propio presidente.

"La oposición tiene un límite, que se llama Mauricio Macri. Yo no le voy a pedir carnet de conducir a nadie... Somos oposición, y tiene un límite, que es Macri", aseguró el gobernador de San Luis, entrevistado por el periodista Raúl Villarroel, de Radio Nacional Córdoba. "A nosotros no nos pueden decir: 'No hay 2019, renuncio porque Macri tiene la vaca atada y va a ser presidente toda la vida'. Yo no estoy de acuerdo con Macri, ¿cómo puede ser? Eso no es democrático. Hay que tener esperanza, y sembrar para que en el 2019 Mauricio Macri sea reemplazado por un gobierno de la oposición".

Alberto reiteró una y otra vez que el tiempo de discutir candidaturas llegará más adelante, a través de la realización de internas en los espacios opositores. Y aseguró que las posibilidades de éxito pasarán por la concreción de un plan de gobierno con afinidades, para reemplazar al del actual gobierno nacional, "un gobierno que gobierna para los ricos, que se olvida de los pobres, y que ha fracasado".

"No me nombres personas; somos todos los que no estamos con Mauricio Macri. Y eso más fácil, imposible: dos más dos es cuatro", aseguró el mandatario provincial.

Rodríguez Saá también le advirtió a los opositores que éste no es el momento para posicionarse como candidatos. "La oposición no te puede decir los adversarios, candidatos fulano, mengano, como parece que sucede: los candidatos de la oposición, quién sea, se eligen de forma interna; son las reglas de juego, y el planteo que hemos hecho. Planteo que al Gobierno le duele, que la oposición siembre esperanza y muestre al pueblo una luz".

Cuando le preguntaron su opinión sobre una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto se mantuvo en su posición: "Eso otra cosa. Eso pregúntele a ella. En el espacio estamos todos los que tengamos como límite al señor Mauricio Macri, el radicalismo, Cambiemos".

Y al momento de contestar sobre una posible candidatura propia, también lo dejó para más adelante: "Veremos, ya está, no sé, vamos a ver. Pero lo importante ahora es que tengamos un programa. Yo le pido a la oposición que esté unida y que tengamos reglas de juego, internas".

De todas formas, Rodríguez Saá no descartó del todo una presentación suya. "A veces me cuesta votar a otros candidatos porque los conozco. Me cuesta. Y a veces pienso que sería un buen presidente, pero ésa es otra historia, que se den las condiciones. Yo no pienso en la candidatura, sólo pienso en que estemos unidos, la oposición, y que termine esta pesadilla. Que pongamos un Gobierno que gobierne para la Argentina".