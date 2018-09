Crece tras la huella de los campeones

Los integrantes de la cabaña "La Redomona" tienen muy claro el camino que quieren transitar. A seis años de haber comprado su primera vaca pura registrada, no se conforman y siguen la huella que han trazado los campeones. Obsesionados con tener la mejor genética en su plantel Hereford, volvieron a incorporar un toro premiado en la reciente edición de la Expo Rural de Palermo, tal como ya lo habían hecho en dos ocasiones en su breve tiempo de existencia. “El momento no es fácil, porque los precios de la hacienda están estancados, pero seguimos invirtiendo y apostando a la ganadería”, expresó su titular, Félix Novillo.

De modo que ésta es la tercera vez que se traen un ejemplar de élite para sus tierras, pero lo vive con el mismo asombro y entusiasmo de la primera oportunidad. Es que para un productor que la peleó desde abajo, cada pequeño logro es un triunfo.

El hombre nacido en Pehuajó, en plena Pampa Húmeda de la provincia de Buenos Aires, trabajó como mayordomo, como ayudante y como inseminador en diferentes estancias desparramadas por la geografía nacional antes de poder empezar su propio camino como ganadero. Y aunque siempre trató de invertir en hacienda, no fue hasta hace poco más de quince años que pudo adquirir su propio campo, gracias al trabajo que desarrolló con su empresa de mantenimiento de césped en rutas y autopistas. Y fue San Luis el lugar que eligió para anidar, formar una familia y desplegar su verdadera pasión.

En cambio, la cabaña vio la luz hace menos de una década. Novillo decidió meterse en el negocio de los reproductores al ver que su rodeo se adaptaba muy bien a las duras condiciones climáticas de la estancia "Las Taperas", ubicada a unos quince kilómetros de Paso Grande, en dirección hacia San Martín.

De inmediato supo que no sería fácil. En una zona de suelos pedregosos, caminos sinuosos, fríos intensos y mucho monte, sus animales tendrían que enfrentar todas esas condiciones para crecer y mostrar su potencial. Pero lo que podría ser un obstáculo, se convirtió en una virtud. “Ahí los terneros nacen y se crían, y lógicamente al permanecer más de un año, generan anticuerpos que hacen que puedan funcionar en cualquier tipo de campo, por el antecedente de haber subsistido en una zona muy difícil”, explicó.

Así, han logrado estabilizar un plantel que cuenta con entre 170 y 200 madres y que de a poco va definiendo y puliendo su línea genética a través de la inseminación artificial que hacen con el semen de reproductores de cabañas de renombre y de los toros destacados que han comprado.

De shopping

Novillo y su familia son habituales visitantes de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo, esa gran vidriera del sector agropecuario que todos los años organiza la Sociedad Rural Argentina.

"Ahí no falta ninguno", dice en broma el productor, que viaja en compañía de su esposa Mary, de sus dos hijas Belén y Macarena, sus dos yernos Martín y Duilio, y sus tres nietos Alfonsina, Victorio y Faustino.

Es casi como un ritual, un momento de encuentro dónde los más chicos disfrutan los stands de juegos y atractivos, otros aprovechan a observar las últimas tecnologías, mientras Félix se interna en las carpas donde las cabañas exponen la mejor hacienda de cada raza. Al mismo tiempo, la muestra funciona como el inicio de la temporada de La Redomona, ya que ahí hacen algunas inversiones y arman su calendario de remates y exposiciones.

En 2015, el cabañero sacó la billetera y compró al toro que se llevó el segundo premio en la categoría "Dos Años Menor" de esa edición. En 2016, repitió la hazaña con el ejemplar que se subió a esa misma posición del podio.

Esos dos reproductores pasaron a ser protagonistas clave del rodeo. Sin embargo, “una cabaña te exige permanentemente estar innovando y buscando cuáles son las sangres que se pueden incorporar”, sostuvo. Por eso a finales de julio, “con un sacrificio bastante grande” compró al que se coronó como "Reservado Campeón Junior", que promete mucho y que usarán para mejorar aún más su genética.

El joven ejemplar nació el dos de marzo de 2017, por lo que tiene un año y medio de vida. Posee una circunferencia escrotal de 40 centímetros, pesa 680 kilos y una puntuación de frame de 5,66. Todas las características coinciden con lo que Novillo busca para sus campos: animales que no se vayan demasiado en tamaño, que no sean muy pesados y no sufran para adaptarse a su nuevo hogar en las sierras.

“Es muy lindo, tiene mucha sangre detrás de cabañas como Las Tranqueras y Don Benjamín, que junto con Las Lilas y Don Alfredo fueron algunas de las que elegimos para comprar madres y formar nuestra línea”, contó.

Fue en la cena que organizó la Asociación de Criadores de Hereford donde se ofrecieron en subasta los animales que habían sido destacados por el jurado. Apenas el martillo tocó el estrado, el productor que reside en Villa Mercedes le dio paso a otra de sus costumbres: bautizar a sus reproductores insignia con algún nombre significativo de sus afectos. Así, la compra de 2015 se llevó la denominación de "Walterio" en honor a su amigo Walter, que le prestó la chequera; mientras que en 2016 el toro pasó a llamarse “Vito” para homenajear a su nieto Victorio.

Para ser justo con su otro nieto varón, el nuevo ejemplar que adquirió ya fue llamado Faustino. "Cumplí con todos”, bromeó, dado que le puso “Alfonsina”, como su única nieta mujer, a la primera vaca pura de pedigrí que nació en la cabaña. Además, nombró “Martín” en honor al Martín Fierro al primer ternero puro porque nació el 10 de noviembre, Día de la Tradición.

Lo que sí cambió esta vez fue el destino que le dio al bovino. “Normalmente los llevábamos al campo y hacíamos servicios naturales, pero con éste empezamos diferente”, admitió. Es que antes, La Redomona inseminaba artificialmente el 70% de sus vientres con pajuelas compradas en el mercado de genética y hacía un repaso natural con sus mejores toros. Luego, la cola de la preñez se realizaba directamente con un entore tradicional.

Pero esta vez lo llevaron al Centro de Inseminación “La Negrita”, de Río Cuarto, para preservarlo mejor y extraer el semen para generar dosis.

Así, ahora podrán inseminar con su propio reproductor y vender pajuelas a otros criadores que quieran sumar esa genética a sus planteles.

Pasión por el Hereford

Cuando decidió iniciar su propia cabaña, Novillo no dudó: la raza elegida fue el Hereford. Más allá de su gusto y su experiencia personal con este tipo de hacienda, el hombre está convencido de sus virtudes, sobre todo para muchos campos del norte de la provincia de San Luis.

“El Aberdeen Angus se ha puesto de moda, ha ganado algunos terrenos, pero en las zonas difíciles no lo van a voltear nunca al Hereford. La mansedumbre y la nobleza que tiene no la posee ninguna raza. Hasta un chico de seis años lo puede arrear. Salvo en el sur de la provincia, donde hay estancias grandes, en todo el norte y en las sierras hay campos chicos con instalaciones y alambres precarios, donde esta hacienda se puede contener sin mayores problemas", opinó.

Por eso, apuesta a volver a las características tradicionales de la raza: “Una vaca de mucha caja y estructura profunda, petisa y ancha”, describió.

Además, valoró los avances que está haciendo la asociación para recuperar el potencial de sus carnes en el país y en el mundo. “Estuvo caída mucho tiempo y venimos con tropezones. Ahora se están haciendo algunas innovaciones necesarias, como la de crear subcomisiones en las regiones de la Argentina. Y algo que es muy importante, que son las exportaciones de carne a distintos puntos del mundo”, sostuvo.

Por el buen camino

Con apenas un puñado de años en el negocio de los reproductores, el bonaerense sabe que todavía le queda un largo camino por recorrer. Pero se le presentan algunos indicios de que va por la senda correcta.

El año pasado, por ejemplo, sacó algunos premios en la Exposición Nacional de Hereford que se realizó en la ciudad de San Luis.

Este año estuvieron en una prueba pastoril que organizó la Universidad Católica de Córdoba, en la que veintitrés cabañas del centro oeste del país llevaron tres ejemplares cada una. "Se hicieron tres juras estacionadas, y en cada una logramos entrar con un toro al grupo de los mejores. También obtuvimos el toro con mayor porcentaje de ganancia de kilos diarios, que va a salir ahora en un remate en Córdoba el 10 de octubre", contó.

Pese a su juventud, la cabaña logró hacerse de una clientela y un nombre entre los productores que buscan animales rústicos, que sean capaces de dar batalla en climas hostiles. Muchos de los compradores de la firma son productores de la zona de las sierras, de los alrededores de San Martín o Paso Grande. ”Ellos hacen un gran esfuerzo para cambiar su raza, yo les doy la posibilidad de trocar un toro por terneros, para que puedan ir mejorando sus planteles. Sabemos que es un camino a largo plazo, pero vemos que ya hay mucho crecimiento en la región”, expresó.

De esa manera, con la apuesta por su cabaña y los esfuerzos cotidianos, Novillo intenta mostrarle su gratitud a la provincia que lo adoptó, le permitió desarrollarse como empresario y formar su familia. "Si bien seguimos con los valores del año pasado, porque los precios de la hacienda no se han movido mucho, los que estamos en esto sabemos que no podemos mirar para atrás y tenemos que seguir invirtiendo para poder continuar. Estoy muy confirme con lo que hemos logrado, aunque cada vez nos insume más tiempo y más trabajo. Pero para estar vigentes, hay que tener continuidad, eso es lo que te lleva al éxito", expresó.

Con el apoyo de los suyos y la fidelidad de sus empleados, busca progresar en un rubro complicado y exigente, pero al que se le anima siguiendo las huellas que trazaron los campeones de la genética.