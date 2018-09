“Poliamor”: El triángulo amoroso que envuelve a Flor Peña

Luego de que se difundieran unos audios que comprometían a la pareja de Florencia Peña con una modelo salteña, la humorista y jurado del Bailando salió a defenderlo y aseguró que su relación es abierta y basada en el “Poliamor”.

En una entrevista con el programa Intrusos, del canal América, Flor Peña afirmó que su vínculo con Ramiro Ponce de León, el papá de Felipe, su hijo de un año, se basa en el "poliamor". Explicó que estaba al tanto de que se veía con otras mujeres. "Lo último que quiero es que él esté en este punto, y si él pidió que no se filtraran los chats, fue porque sabía que me dañarían, pero yo ya sabía de la existencia", aclaró la actriz.

La respuesta del otro lado no tardó en llegar y la tercera en discordia, Eliana Mendoza, negó todo y aseguró: "Él me decía que la amante era Florencia Peña, no yo".

En un principio Ponce de León había admitido que los audios eróticos, que iniciaron el conflicto, eran de hace cinco años atrás y que Mendoza era su ex novia. Sin embargo la modelo confirmó que salen desde el 2013, que nunca la dejó de ver y que él no abandonaba a Peña por el hijo que tienen en común.

​​"No pertenezco a ningún juego perverso de poliamor", aclaro Mendoza, haciendo referencia a las palabras de la popular actriz que se llamó al silencio y lo único que expresó fue a través de sus redes sociales.

Pero no terminó ahí, la modelo salteña afirmó haber sido agredida durante estos 5 años por Ponce de León. "No supe, no quise o no pude ver al cobarde que hoy sonríe por hacerle daño a alguien que lo creyó un hombre y que perdió un embarazo de él", sostuvo y agregó que sufrió “violencia psicológica y manipulación machista".