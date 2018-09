Acordaron una canasta de 20 productos básicos a 299 pesos

La segunda reunión entre comerciantes y el Programa Defensa del Consumidor del Ministerio de Desarrollo Social culminó con un principio de acuerdo en la conformación de una Canasta Social Alimenticia. Alberto Montiel Díaz, a cargo del área que negocia el beneficio para las familias puntanas, indicó que se definió un precio a 299 pesos. Pero hay un detalle: en el paquete de 20 productos habrá seis que serán "comunes" y obligatorios que son leche, aceite, arroz, fideos, yerba y azúcar. Los 14 restantes en cambio, quedarán a libre elección de los comercios que se adhieran.

Mañana será la próxima reunión con los negocios dispuestos a ofrecer la canasta. “Ya nos confirmaron Walmart, distribuidora MAG, Aiello y Almacén Schneider. Falta que lo hagan y hay diálogo con Carrefour y Maxiconsumo”, adelantó el funcionario. De la reunión previa el único comercio que no nombró Montiel Díaz fue La Morenita, ubicado en avenida Lafinur.

“El resto de los artículos va ser totalmente libre de cada empresa, de acuerdo al stock que ellos manejen”, expresó Montiel Díaz y puso como ejemplo té, galletitas, mermeladas, picadillo y jugo.

“Queremos que se trate de respetar la mejor calidad en los precios más económicos”, aseguró y agregó que no habrá marcas definidas para los productos. “Hay libertad de marca, por la provisión disponible. No todos tienen la suficiente y les renuevan las marcas periódicamente”, justificó.

La cuestión económica también influirá en la duración que tendrá la promoción, que será de tan solo un mes. “Ha sido más difícil que otros años, porque los comercios cambian los precios todas las semanas y tienen problemas de stock. El esfuerzo es mayor, por lo que no podemos fijarla por más de 30 días. Finalizado el mes de octubre nos vamos a volver a juntar a ver si es posible que tenga una continuidad por 30 días más”, expresó. “Si se cierra la canasta, estos productos van a tener un precio congelado por 30 días”, aseguró.

La intención del programa es lanzar la canasta en los próximos días. Y Montiel Díaz invitó a más comerciantes a sumarse. “Sigue la invitación abierta a todo comercio, almacén de barrio o del interior, que quiera sumar su propia canasta o quizás comprarla a nivel mayorista. Estamos conversando con algunas distribuidoras para que se pueda vender el paquete, para que aquel comercio que esté en el interior pueda conseguirla y revenderla a sus propios negocios respetando el precio”, afirmó el jefe de programa, que dijo que quien quiera hacerlo, se comunique al programa, cuyas oficinas quedan en el sexto piso del edificio administrativo de calle Ayacucho 945, en San Luis capital.

A pocos días del lanzamiento de la canasta, hoy se pondrá en marcha “Carnes San Luis”, que distribuirá productos de ese rubro a bajos precios (Ver "Carnes San Luis"...). “Todos estos programas, van a complementarse en pos de ayudar a las economías familiares y siempre teniendo en cuenta al que menos recursos tenga, para poder darles ofertas razonables y que tengan un mejor acceso”, reflexionó el funcionario.

Con una inflación que ya alcanzó un 25,2 por ciento en lo que va del año, de acuerdo a la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, y con un mínimo de 20.868 pesos para no caer en la pobreza, según el Indec, de a poco se ponen en marcha soluciones puntanas para los problemas argentinos.