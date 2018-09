Los 100 puntos de Wilt Chamberlain

En 1962 la NBA no era la máquina de generar dinero que es hoy en día. Los Warriors no brillaban en Oakland, sino que jugaban en Filadelfia; los jugadores viajaban en micros destartalados y cobraban un puñado de dólares, los partidos se televisaban de vez en cuando y los Boston Celtics, que siempre se llamaron igual, venían de dominar con amplitud la década anterior con un plantel temible que comandaba Bill Russell y ganó 11 anillos en 13 años.

Pero todo había empezado a cambiar con la llegada de un gigante llamado Wilt Chamberlain, quien rápidamente se convirtió en la estrella de los Filadelfia Warriors, aunque los Celtics lo amargarían varias veces antes de que pudiera conseguir el primero de sus dos títulos, en 1967. Pero nuestro relato se centra en el 2 de marzo de aquel año, cuando pasaría a la posteridad al marcar 100 puntos en un partido. Fue una victoria de su equipo por 169-147 sobre los New York Knicks, otra franquicia histórica. El marcador no llama tanto la atención porque en aquellos años se defendía poco y se atacaba mucho a pesar de que no existía la línea de triples; pero sí que un jugador llegara a la centena de puntos él solito.

Claro, intentó 63 tiros al aro (convirtió 36), lo que habla a las claras que los Warriors eran “Deportivo Chamberlain”. También agregó 28 de sus 32 tiros libres, porque no había forma de pararlo debajo del cesto, sobre todo porque el centro rival no jugó debido a una fuerte gripe. Cuando el público notó que iba camino a un récord histórico, comenzó a gritarle a sus compañeros que se la pasen a Wilt todo el tiempo. Y los muchachos, obedientes, le hicieron caso: en el último cuarto metió 31 puntos y redondeó los 100. Pudieron ser más, pero 46 segundos antes de terminar el partido, la gente se metió en la cancha a abrazar a su ídolo.

Como no hubo televisación, Chamberlain posó con un cartel con el número 100 escrito en lapicera para certificar el momento. Esa temporada 1961/62 fue la mejor de su prolífica carrera: promedió 50,4 puntos y 27,5 rebotes. Lo curioso es que lo logró en 48,5 minutos por partido, cuando es sabido que duran 48. Lo que pasó es que disputó 10 suplementarios, por lo que estuvo en total 3.882 minutos en la cancha… sobre 3.890 que disputó su equipo. Una bestia.

Había jugado en los Harlem Globetrotters en 1958 y un año después lo eligieron los Warriors en el puesto 3 del draft. Siguió con el equipo cuando se mudó a San Francisco, pero en 1965 decidió volver a Filadelfia (ya eran los Sixers), porque había nacido en esa ciudad. Finalmente terminó su carrera con Los Ángeles Lakers, donde ganó otro anillo en 1971. Con 2,16 metros y 124 kilos marcó grandes diferencias en su época, y desmitificó la yeta que significa el número 13, ya que con esa camiseta logró todo lo que se propuso. Claro, nada como marcar 100 puntos en un partido, un hito al que nadie logró acercarse (Kobe Bryant hizo 81 ante los Raptors) aunque la NBA ahora tenga aviones privados, mueva millones de dólares y se televisen hasta los entrenamientos a puertas cerradas.