El embajador de Rusia en Argentina recorre la provincia

Una vez más, San Luis destacó en su hospitalidad a los pueblos del mundo. Esta vez fue el turno de Rusia y su embajador en Argentina Dimitri Feoktistov, que llegó a la provincia el jueves a la noche y ayer visitó la Universidad de La Punta y el Monumento al Pueblo Puntano. Hoy continuará su recorrido por el parque Sierra de las Quijadas, el Museo Histórico de San Luis (Muhsal) y mañana por el Parque La Pedrera. Esta es la primera visita que hace el representante del país europeo en el interior, tras su designación por parte del presidente Vladimir Putin en junio pasado.

La agenda del embajador fue apretada desde que llegó a la provincia, por vía terrestre a las 19:30 del jueves. A las 20:30 ya estaba en Terrazas del Portezuelo, donde fue recibido por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, y parte del gabinete provincial. Allí compartió una cena con el primer mandatario puntano y luego intercambiaron regalos. Alberto obsequió un ramo de flores a Eugenia, la esposa del funcionario, que también recibió recuerdos regionales. A su vez firmó el “Libro de Oro” de la gobernación, donde dejan sus rúbricas los invitados de honor de la provincia y le fue entregado el decreto que lo nombraba como tal. Feoktistov fue fiel a la tradición de su tierra y le regaló dos botellas de vodka de alta calidad.

La mañana de ayer en La Punta fue la de mayor actividad. A las 9:15 recorrió la réplica del Cabildo. Poco después se acercó a la Universidad de La Punta, donde se dieron encuentros interesantes. La ministra de Ciencia y Tecnología y rectora de la ULP, Alicia Bañuelos, lo recibió minutos antes de las 10. A las 10:45 inició una disertación en la Sala de Usos Múltiples de la casa de estudios. Allí realizó una defensa de su país, su lucha “contra los estereotipos” y sus diferencias con la antigua Unión Soviética. A su tono serio, lo matizaba con chistes sobre el vodka y otros tópicos cada tanto.





EN TERRAZAS FUE RECONOCIDO COMO HUÉSPED DE HONOR POR EL GOBERNADOR.



El embajador destacó el nivel de infraestructura vial de la provincia. Y luego se adentró sobre el país que representa. Enumeró con precisión que la Unión Soviética ocupaba una sexta parte del territorio del mundo y que Rusia en cambio representa una octava parte, que la superficie del país equivale a toda Sudamérica, que tiene 11 husos horarios y cuando un extremo desayuna, el otro cena.

Por otra parte destacó que las misiones diplomáticas del país tienen por fin echar por tierra los “estereotipos negativos de medios occidentales y americanos”. “Que no se crea todo lo que se dice sobre Rusia”, remarcó y explicó que esto se debe a que ahora es un Estado mucho más fuerte que en los '90 y '80 y “eso no le gusta a muchos países”.

El representante admitió que el intercambio comercial de Argentina con Rusia tiene un nivel bajo, de mil millones de dólares, en comparación con otros países como Brasil, cuyo intercambio comercial alcanza 15 mil millones de dólares. También citó ciertos proyectos de interés en el país como la recuperación de la vía férrea entre el yacimiento Vaca Muerta y Bahía Blanca. Y destacó que en el contexto político internacional, la relación entre ambos países siempre ha sido buena y que coinciden en tres valores: “La no discriminación, el uso pacífico del espacio y la ciberseguridad”. También recordó que Argentina está “entre los 25 socios estratégicos” que tiene el Estado.

Hubo espacio para dialogar con el público presente. Un joven consultó si el Estado ruso había encontrado dificultades cuando colaboraron en la búsqueda del submarino "ARA San Juan", algo que desestimó tajantemente. Y también le preguntaron sobre qué pensaba del auxilio económico que solicitó hace unos días el presidente Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. Ahí salió el costado diplomático y se excusó, apuntando que no podía interferir en “asuntos internos”. Sin embargo se animó a opinar que la potencia europea también recurrió al organismo en los '90 y que lo que aprendieron “es que tenés que salir por tus propias fuerzas”.

Muchos alumnos de distintos puntos de la provincia que estudian en el Instituto de Idiomas se animaron a charlar y a sacarse fotos con el embajador.





EN LA ULP DISERTÓ PARA PÚBLICO Y ALUMNOS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS.



“Fue espectacular. Es una persona muy humana e inteligente”, afirmó Silvia Maraczuk, directora del instituto, que estuvo presente en la disertación. “Le hicieron preguntas, que contestó con mucho humor”, apuntó. El idioma se enseña desde el 2006 y la directora calcula que ya se egresaron desde ese entonces 300 alumnos. Actualmente tienen 100 alumnos en Villa de Merlo, Villa Mercedes y San Luis.

La jornada del visitante continuó al mediodía, en el Monumento al Pueblo Puntano. Allí posó una ofrenda floral, en homenaje a los héroes puntanos de la independencia argentina. Feoktistov se salió un poco de protocolo, aseguró Estela Gil, encargada de esa área del gobierno provincial. “Fue muy emotivo. Y él pidió hablar, algo que no estaba previsto”, detalló. “Rusia ha tenido muchas revoluciones, salimos de esto siendo más fuertes, estoy convencido que ambos países tienen un gran futuro, tanto en Rusia como en Argentina respetamos mucho la memoria de los héroes que participaron en guerras y revoluciones”, expreso el funcionario.“Hay que evitar la guerra a toda costa y esta es la tarea principal de la diplomacia. En la coyuntura de hoy tanto interior como exterior Rusia como Argentina necesitan nuevas victorias, pero no victorias de guerra, sino victorias políticas, económicas, en la seguridad. Estoy convencido que vamos a esforzarnos para afianzar cada vez más nuestra asociación estratégica que este año cumple 10 años, por eso digo ¡Fuerza Rusia, fuerza Argentina!”, concluyó.

Por la tarde visitó localidades del circuito serrano junto a su esposa. Hoy pasará por el Parque Sierra de las Quijadas por la mañana, el Museo Histórico de San Luis y el centro de la capital por la tarde. El domingo concluirá con la visita al Parque La Pedrera, en Villa Mercedes. El embajador ruso aún tiene un par de horas más para disfrutar de tierras puntanas.