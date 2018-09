El hambre, ese drama sin fin

El hambre como consecuencia de los conflictos es una de las manifestaciones más visibles del sufrimiento humano, y surge a partir de las guerras; es un sufrimiento que se puede evitar y, por ello, es más trágico, coinciden los analistas que evalúan el desarrollo social.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la nutrición en el Mundo, el número de personas con hambre aumentó a más de 820 millones de personas en 2017, respecto de las 804 millones que estaban en esa situación el año anterior, un número que no se había registrado desde hace casi una década.

El Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias concluyó que casi 124 millones de personas en 51 países sufrían una inseguridad alimentaria a punto de ser una crisis, durante el 2017; 11 millones más que el año anterior. Los conflictos se consideraron como el factor clave en 60 por ciento de los casos.

El estudio también pronostica que los conflictos y la inseguridad seguirán siendo responsables de las crisis alimentarias del mundo, como sucede en República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Los interlocutores del panel “Rompiendo el ciclo entre conflicto y hambre”, durante la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), coincidieron en que la inseguridad alimentaria suele ser otra señal de un posible conflicto y puede generar mayor inseguridad alimentaria.

Es fundamental construir resiliencia para fortalecer la cohesión social, prevenir conflictos y evitar las migraciones forzadas. Sin eso, no hay paz, se afirma. Si no hay seguridad alimentaria, no habrá ningún otro tipo de seguridad. Hay que atender las cuestiones fundamentales. Es otro de los conceptos que surgen por estos días.

El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció por primera vez a principios de este año que los conflictos armados están estrechamente vinculados a la inseguridad alimentaria y al riesgo de hambrunas.

El órgano adoptó de forma unánime la resolución 2417 condenando el recurso de hacer pasar hambre a la población civil como arma de guerra, y urgió a todas las partes en conflicto a ajustarse al derecho internacional y a conceder el acceso a la asistencia humanitaria sin impedimentos. La resolución es histórica, pero con eso no basta.

Las acciones humanitarias y las soluciones técnicas pueden mitigar los efectos de las crisis alimentarias, pero son necesarias, desesperadamente, soluciones políticas. Además de implementar efectivamente la resolución 2417 si se pretende revertir la vergonzosa trayectoria al alza que hace que el hambre sea un consecuencia de los conflictos.

Para evitar crisis alimentarias y, por lo tanto, que los conflictos escalen, la comunidad internacional debe adoptar un enfoque holístico, preventivo y fortalecer el nexo entre lo humanitario y el desarrollo.

Un ejemplo de la situación actual, es el caso de Siria, donde el conflicto que ya lleva siete años, destruyó la infraestructura agrícola, las economías locales y cadenas de suministro, y dejó a más de seis millones de personas con inseguridad alimentaria.

El costo para los organismos internacionales, con la ONU a la cabeza; para alimentar a una persona siria, en Siria, es de unos 50 centavos al día, casi el doble de lo normal porque es “zona de guerra”. Claro que constituye “una mejor inversión” si son atendidas las causas de raíz, en vez de reaccionar después de los hechos ocurridos.

Antes que empezara la prolongada guerra, Siria sufrió una sequía, que derivó en el aumento de precios y llevó a una escasez de alimentos. Muchos analistas entonces especularon que esas mismas condiciones fueron las que estuvieron en el origen de la guerra civil, que comenzó en 2011.

Una respuesta temprana a una alerta temprana es fundamental. El uso del hambre como arma de guerra es un crimen de guerra. Pero en algunos conflictos, las partes enfrentadas usan tácticas de sitio, y recurren al hambre de la población como arma o impiden que los suministros humanitarios lleguen a quienes los necesitan con desesperación. El hambre entonces, aún configura ese drama sin fin, “atendido” cuando la tragedia cerca a las comunidades. En el lugar del mundo que sea.