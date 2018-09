Dramático aumento de la pobreza en Argentina

En seis meses la pobreza aumentó del 25,7% al 27,3% de la población urbana. Son 11.150.000 pobres. De ese total, la indigencia creció del 4,8 al 4,9%, unos 100.000 indigentes más de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si se incluye la población rural, el total de pobres alcanzaría 12.500.000 personas. Esto pasó por el deterioro de los ingresos de la gente, la mayor inflación y la menor ocupación. Estos datos corresponden al primer semestre del año, con tres meses con crecimiento y el inicio de la caída entre abril y junio. Sin recuperación a la vista, el próximo índice -de este segundo semestre- dará peor. Palabras del Presidente: “Los indicadores de marzo y setiembre también van a mostrar retrocesos”.

Datos alarmantes. Alarmantes de alarmas que deberían encenderse. La presentación de la cuestión y las respuestas son más graves aún. Y está claro: ninguna esperanza. Palabras del Presidente: “A raíz de esta tormenta los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar”. Una explicación un tanto incomprensible, a no ser que se pretenda describir el mero transcurso del tiempo. Pocas cosas más inexorables. Los fundamentos del desastre se centran en una permanente comparación con el pasado. Una continua atribución de los males a turbulencias del contexto. “Meses difíciles” (¿cuáles fueron o serán los fáciles?). “No negamos la crisis”, la sinceridad es una condición necesaria, pero absolutamente insuficiente para resolver semejante crisis. Se aclara que la meta sigue siendo reducir estas cifras. No cabe otra posibilidad. Todas estas afirmaciones son absolutamente formales. No hay una sola apelación a una variable económica. Está claro que en materia de variables, para este equipo económico el consumo y la producción no existen, y la inversión es un deseo inalcanzable. Todo es absolutamente financiero. Todo el problema es la cantidad de dinero que hay en una economía. Consumo interno, estructura productiva, desarrollo industrial y tecnológico, son sólo generadores de gasto e inflación. En ningún momento se enuncia un plan concreto para resolver esta difícil situación. Los millones de pobres tienen nombre y apellido y esta situación merca una buena parte de su futuro. No debería demorarse un proyecto concreto para salir de semejante desastre. Y son imprescindibles los comedores, la ayuda, la solidaridad y los remedios de cortísimo plazo. Pero, alguna vez, habrá que entender el drama de la pobreza y la indigencia y proponer soluciones en serio, sensatas, coherentes, posibles. No se ve la misma cantidad y jerarquía de funcionarios abocados al tema de la pobreza, respecto de las bandas que corren a los Estados Unidos a buscar instrucciones para conducir las finanzas.

En San Luis el Indec registró uno de los porcentajes de pobreza más bajos del país con el 17,9%, con una caída de casi 6 puntos con respecto al semestre anterior (23,8%). Y las autoridades del gobierno provincial se manifiestan muy preocupadas, pese a esta disminución, y continúan proponiendo medidas y proyectos concretos para “fulminar” la pobreza. Y trabajan por un futuro mejor, con mucho fundamento, pueden proclamar un discurso esperanzador. No es para llenarse de alegría, pero sí para tener la certeza de que además de conocer y aceptar el problema, hay funcionarios ocupados en encontrar una salida, en tomar decisiones inmediatas y eficientes para mejorar los niveles de ingreso de la población.

Por otra parte es muy difícil, y nadie guarda esta convicción, que el Fondo Monetario Internacional se ocupe de la pobreza en Argentina. Le interesa otra cosa. Es un organismo de crédito. Y es quien conduce hoy el destino de la economía en el país. El único desvelo del gobierno es endeudarse para pagar intereses de la deuda, y tener déficit primario cero para pagar intereses de la deuda. Otros resultados están momentáneamente demorados, palabra oficial.