"Si toman crédito, que sea en pesos y cuotas fijas"

Con muchos posgrados de ciencias económicas, realizados en distintas universidades del país, y 40 años en el ámbito de las finanzas, Héctor Montoya es palabra autorizada a la hora de analizar la estrepitosa caída de la economía argentina. El gerente de la sucursal San Luis de Montemar también puede opinar sobre el comportamiento de los puntanos que manejan tarjetas de crédito o actualmente afrontan un préstamo. En la charla con El Diario de la República también dio consejos para ayudar a la gente a sobrellevar el colapso económico argentino. Otro más.

"La salida de Caputo del Banco Central de la República Argentina y el acuerdo con el FMI modificaron el escenario. Hay una volatilidad notoria en el mercado y es muy preocupante. Está claro que habrá un ajuste de hasta el 3 por ciento mensual. Solo si la inflación baja, ése índice se reducirá", contó Montoya en su despacho.

"El gran problema de Argentina son sus tasas de interés, que son muy altas. Y, personalmente, lo que me preocupa es la emisión monetaria cero. El gobierno nacional no emite pesos y, en consecuencia, no hay derivaciones al dólar. Pero si salen a la calle los pesos que hoy están en plazo fijo se irán al dólar, con todo lo que eso implica", avizoró.

"El dólar flotará entre los $34 y $44. Solo si supera ese techo, el Banco Central saldrá a intervenir para frenarlo"

"El nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, ya recibió la receta por parte del FMI. Eso está claro. Ahora, el Banco intervendrá sobre el dólar cuando supere los $44. Desde hoy, tendrá libre flotación sin intromisiones, salvo que supere el techo de 44 pesos. Igualmente, el ahorrista no recomendaría irse al dólar. El plazo fijo en pesos es más seguro. Y tal vez surjan mejores tasas", recomendó.

"El puntano se ordenó en sus gastos desde que se bancarizaron los sueldos. Paga sus deudas por débito automático y cumple. A los que vayan a tomar un crédito, les aconsejo que sea en pesos y en cuotas fijas. No importa si es un plan largo. Es lo ideal hoy", destacó.

Pero ante este panorama, las cuotas de créditos de, por ejemplo, $2.000 o $3.000 ya son caras. Y para ayudarlos a que no interrumpan sus cadenas de pago, Montemar los invitará a refinanciar sus deudas en planes más largos y en cuotas fijas. Es una manera de cuidar al cliente, de colaborar y que siga con nosotros. La gente no es que no quiera cumplir con sus compromisos. Su salario se licuó, los precios de la canasta básica subieron, al igual que los impuestos y, por eso, decidimos darle una mano para que responda", cerró.