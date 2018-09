Mejora el gordo, ahora es el turno de la invernada

La brusca devaluación del peso y la falta de señales claras desde la política respecto de cuál será el rumbo de la economía, llevaron a que en la primera quincena de setiembre se frenaran las ventas y la oferta de ganado para faena se redujera cerca de 20%.

La semana que pasó la oferta estuvo condicionada por el paro general que obligó a postergar las cargas a Liniers y en el directo, que había comenzado a normalizarse antes de la protesta del martes. Por eso es difícil saber dónde están paradas la oferta y la demanda, lo que recién quedará un poco más claro en los próximos días. No es de extrañar que una vez más suceda la desaparición del supermercadismo en las operaciones en el Mercado de Liniers, jugada clásica tendiente a bajar los precios del ganado, cuya carne luego se venderá con los nuevos valores en la góndola, que fueron incrementados cuando subió la hacienda. Como se suele escuchar en las pasarelas de ese mercado, cuando la hacienda sube, sube la carne; cuando la hacienda baja, no baja la carne.

La restricción de la oferta en el inicio de setiembre causó una fuerte suba del precio de todo el ganado, que en promedio se ubica un 20% por encima de junio último, y un 40/45% por arriba de los valores de hace un año. Claro, con excepción de la vaca, cuyo incremento en las cotizaciones fue mayor.

El aumento de los precios supera claramente a la inflación del último año, pero el salto se dio en los últimas semanas, en los meses previos la carne y la hacienda siempre estuvieron por detrás de la suba general de precios y de eso se jactaron muchos dirigentes de la cadena de la carne ante el presidente Mauricio Macri, a quien le manifestaron que pese al aumento de las exportaciones el precio del alimento frenaba la escalada del índice de inflación que mide el Indec.

El salto en los precios obedeció a una restricción coyuntural de la demanda, pero el mercado está bien abastecido y sigue saliendo hacienda de los feedlots. Eso explica que el precio medido en kilo vivo de ternero sea similar al del novillo, que comienza a faltar. La salida de hacienda de los corrales se está dando de un modo más ordenado, no se observa un pico en los ofrecimientos que pueda sacudir al mercado ganadero; por el contrario, se cree que se desparramará de forma pausada hasta al menos fin de año.

La alta oferta de ganado liviano de feedlot se encuentra en el mercado con un consumidor que tiene su poder de compra recortado porque la inflación le gana por mucho a los salarios. Esa brecha y las subas de precios de los demás rubros y productos de la economía generan dudas respecto de la posibilidad de que haya nuevos incrementos en los valores en lo que queda de 2018 y tampoco se sabe si la suba será convalidada. Además, más allá de que se convaliden los precios, queda por ver si serán lo suficientemente buenos como para sostener un resultado económico positivo en los diferentes eslabones de la ganadería.

Lo bueno de este escenario es que está abierta la puerta exportadora. Si sobra carne o si el mercado no paga lo suficiente hay un canal comercial ágil en la exportación que, pese a las retenciones y a la quita de reintegros, con el nuevo dólar tiene competitividad.

Pasado fin de año, algunos ven otra luz al final del túnel. Son los que creen que la faena de vacas se achicará porque este año se vendió mucho a China y Rusia, lo que podría traccionar a otras categorías de hacienda. También creen que en la primera parte de 2019 habría espacio para una recomposición del precio del ganado liviano debido a que los feedlots están encerrando menos por los malos resultados de su ecuación económica.

Mercado de la invernada y cría

Luego de la suba del gordo le tocó el turno a la invernada. En los remates de terneros se observa un mercado firme. Los valores para los machos van de los 53 a los 57 pesos, y para las hembras de los 48 a los 51 pesos. La suba en ambos casos ronda hasta el momento el 32/33%, aunque podría ser mayor con el paso de las semanas y la profundización del faltante propio de la época.

Eso lleva a que los criadores que no tienen necesidades financieras traten de demorar las ventas, ya que en esta economía no es buena alternativa quedarse con pesos, a menos que se tenga ya definida una próxima inversión.

Del lado de la demanda se observa mucho interés, especialmente de los productores que primero recrían a campo para terminar la hacienda con grano pero en kilajes altos, incluso pensando en la exportación. Son los que pujan y pagan valores diferenciales por los machos, mientras que el feedlotero mide mucho más sus compras y se enfoca sobre todo en la hembra, por eso hay un diferencial marcado entre una categoría y otra. Además, hay que tener en cuenta que el que engorda a corral tiene poco margen de maniobra, ya que no puede alargar el proceso de terminación y si lo hace corre el riesgo de sobre engrasar la hacienda, lo que implica luego castigos en el precio.

El resultado del engorde a corral no es bueno porque el costo de la alimentación se encareció notablemente y el costo del kilo producido, que va muy parejo con el precio del maíz, ronda los 50 pesos. Pero la invernada es todavía más cara, y si bien el precio del gordo mejoró, no alcanza para dar un resultado positivo. Además no se sabe a cuánto se venderá esa hacienda, se podría suponer que a valores nominales mayores, pero hay que ver si esos precios permiten reponer luego la misma cantidad de kilos de invernada para evitar la descapitalización.

El feedlotero que necesita hacerse del alimento y de la invernada no la está pasando nada bien. Para que la ecuación del engorde mejore es necesario que forme parte de un engranaje mayor, es decir, que esté integrado a otros eslabones de la cadena ganadera.

La terminación en el corral en este escenario es viable en el caso de un criador que tiene sus terneros, o de un agricultor que produce su maíz, o si se lo integra a la faena y comercialización de carne vacuna. Cuando se depende de la compra de todos los insumos, el margen es muy justo o directamente tiene resultado negativo.

En el caso de los vientres también se observa una recomposición de precios, pero mucho menor. Como suele suceder, el vientre es el último eslabón en la cadena en reaccionar cuando hay una recuperación de valores. Los consignatarios sostienen que se nota una demanda más interesada, pero que en muchos casos no se cuenta con la infraestructura necesaria en los campos ni con las condiciones financieras suficientes para realizar inversiones de largo plazo.

De acuerdo con nuestro relevamiento, por una vaquillona preñada de rodeo general se paga entre 18/20 mil pesos, lo que indica un aumento del 10/15% interanual. Pero claramente el valor del rodeo vacuno se achicó medido en dólares porque la devaluación fue mucho mayor, por eso muchos creen que es un buen momento para recomponer rodeos de cría o invertir en la actividad. Hace un año, una vaquillona preñada valía cerca de U$S800, hoy se negocia a U$S440/500, en tanto el ternero, que es el producido por esa vaquillona, que hace un año valía medido en kilo vivo U$S2,5, hoy cotiza a U$S1,40.

Crece la faena de novillos

Los datos de la faena que publica el Ministerio de Agroindustria indican una mayor presencia de novillos. Si bien en términos porcentuales siguen significando apenas poco más del 20%, hay que tener en cuenta que este año la faena total creció y que si bien el aporte de las vacas y de las hembras fue notable, también mejoró el de esta categoría, que en algún momento fue la estrella de la exportación antes de que entrara a tallar China con la compra de vacas.

En los primeros ocho meses del año, la faena de novillos fue de 1,9 millón de cabezas. Contra el registro del año pasado de 1,7 millón, el aumento porcentual entonces fue del 12%.

Ese incremento se refleja también en el peso medio por res faenada, lo que significa mayor productividad del rodeo y de la producción de carne. El peso medio este año es de 228 kilos, con una incremento de tres kilos respecto del promedio de todo 2017, aunque hay que destacar que en los últimos meses no bajó de los 230 kilos.