A Díaz del debut en el Federal A

Estudiantes está a cuatro días de su primer partido en el Federal A, al que regresa tras cuatro años, y Emanuel Díaz, el sanrafaelino de 28 años, tendrá una de las once camisetas titulares: será el compinche de Emmanuel Giménez en el centro de la cancha, cuando el "Verde" reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco, el domingo a las 17.

A la mañana entrenó junto al resto del plantel en el "Juan Gilberto Funes" de La Punta, a la tarde pasó por el "Coliseo" para cerrar algunos papeles de su pase, y luego se instaló en Potrero de los Funes, su lugar elegido en San Luis: "Es espectacular Potrero", dice el mendocino que fue dirigido por Gerardo Gómez en Huracán de San Rafael, en el Argentino B. Además del "Globo", jugó en Independiente Rivadavia y Gutiérrez.

"Tengo las mejores expectativas y el compromiso de que el técnico me conoce y sabe lo que puedo darle", indica el volante y sentencia: "Vengo a cumplir con la expectativa de este club, de los dirigentes que confiaron en mí".

Ema cuenta que "siempre he sido, en el doble cinco, el que tira más a soltarse y a jugar; y ahora estamos definidos, él (Giménez) es más de contención y yo ayudo en la elaboración. Entonces si el DT me diese a elegir, esta es la posición donde más cómodo me siento".

Para Díaz, Estudiantes "armó un plantel de jerarquía, pero después hay que ver las bajas y los detalles del torneo. No hay duda que es un plantel para pelear cosas serias".

La Zona 3 será compleja y equilibrada: "Conozco más Mendoza y San Juan, y veo que se armaron todos muy bien; encima los cordobeses son fuertes y tienen potencial económico, será una zona complicada pero a la vez linda para jugar", indica.

Proyectando el partido del domingo, Emanuel indica que "veremos cómo se presenta, porque proponer desde el inicio también depende del otro equipo. Nosotros tenemos jugadores de jerarquía, que tienen mucha capacidad, pero evaluará el técnico qué nos conviene. Llegamos bien, con muchas ganas", resalta Díaz, con expectativa, ilusión y serenidad: "Esto es largo... arrancar bien sería muy importante".

"El Juve"

Juventud tendrá un fin de semana para mirar de reojo a sus rivales de la Zona 3 del Federal A de AFA. El "Auriazul" quedará libre en el estreno y su presentación se dará el viernes 14 de setiembre en Córdoba, ante Racing.

Edgardo Díaz, el sanjuanino de 29 años que llega de Chaco For Ever, ya se perfila como lateral por izquierda para el debut.

"Llegué por intermedio de Pedro (Dechat, el DT). Lo tuve en Chaco For Ever y también encontré referencias en compañeros como Pasaglia, Marcos Cabrera y Casteglione (todos ex Juve), que me comentaron lo que era el club y cómo se manejaban. Todo lo que me dijeron fue así. Estoy muy contento en San Luis", dice el lateral que puede jugar en otras posiciones: "Alguna vez me moví de volante y otras de defensor central recostado a la izquierda, pero fue para dar una mano".

Proyecta el torneo que viene, se para sobre los amistosos jugados, y analiza: "Veo muy bien a los chicos, al equipo, y creo que tenemos mucho más para dar, a medida que pasen los partidos se verá".

Díaz no quiere aventurarse, pero menciona el objetivo máximo del ascenso: "Primero será fecha a fecha, pero uno viene a este club para ascender. Preferimos tener cautela, pero el presentimiento es que vamos a pelear por ascender".

En el amistoso ante Maipú (triunfo 1-0), la diferencia fue un gol de penal de Edgardo Díaz: "Es muy pronto decir que voy a patear los penales, pero me gusta; en el amistoso agarró la pelota Michelena, le pregunté si me dejaba, y se dio así", dice el defensor que se inició en San Martín de San Juan, y luego pasó por Trinidad de San Juan, Unión Temuco y Naval de Talcaguano (ambos de Chile), Unión de Villa Krause, San Martín de Tucumán, Maipú de Mendoza y Chaco For Ever, en los últimos tres años.

Díaz habla en presente, piensa en los rivales y sentencia: "Todos los equipos de nuestra zona se armaron para ascender, pero solamente habrá dos ascensos. Estará muy competitivo y peleado".

Si dejamos de lado al "Juve", Díaz piensa que son candidatos "Chaco For Ever y Boca Unidos de Corrientes... y Estudiantes de acá se armó bien, va a pelear".

Edgardo dice que "la ciudad es muy linda y con la gente nos iremos conociendo partido a partido. Vine a luchar por el ascenso", sentenció.