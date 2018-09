Suspendieron las inscripciones en la Escuela Normal Mixta

Así lo informó la rectora de la escuela Alejandra Quinteros, quien señaló que los ciclos afectados son primera sección del nivel inicial y primer grado de la primaria.

La escuela "Juan Pascual Pringles", dependiente de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), suspendió provisoriamente las inscripciones para la primera sección de nivel inicial y primer grado de nivel primario del ciclo lectivo 2019. Así lo confirmó la rectora de la institución, Alejandra Quinteros, quien afirmó que la medida es una consecuencia de los inconvenientes que los no docentes tienen para percibir sus haberes, un efecto de la toma del Rectorado.

Según Quinteros, los no docentes decidieron no asistir a sus lugares de trabajo hasta tanto no les abonen sus sueldos. También explicó que el trámite es netamente administrativo y debe ser realizado por ellos. Aseguró que a más tardar el viernes informarán cuáles son los pasos a seguir. "Daremos un comunicado sobre la reorganización del calendario de inscripción y veremos cuál es la solución", detalló.

Resaltó que entre el lunes y el martes se reincorporaron en total dieciocho profesores del secundario, y que hoy lo harán dos maestras del turno mañana de nivel inicial. "Han citado a los alumnos de la sala 'D' y también a los de tercero 'C', Sonia Arce es la encargada de esa clase", especificó la rectora.

El paro de los docentes universitarios lleva más de un mes. Quinteros destacó que los educadores de la Escuela Normal están preocupados por la situación que están viviendo. "Hay mucha angustia y desconcierto. Más de uno me ha manifestado su malestar de no poder concurrir a su lugar de trabajo. Si bien creen que la lucha es legal y legítima, también piensan que el dictar clases puede ser otra forma de protestar. Por eso digo que en este caso la decisión ha sido de cada uno", manifestó.

"Algunos directamente decidieron no venir a la escuela. Otros lo hacen, pero no citan a los alumnos. También tenemos a los que sí llaman a los estudiantes y dan clases. Las tres posiciones son válidas, democráticas y se deben respetar", precisó Quinteros.

La rectora reconoció la molestia de los padres de los alumnos. "Se han quejado. Pero como sucede con los docentes, hay posiciones distintas. Yo les pido que en este último tramo tengan un poco más de paciencia, tiene que haber una solución", dijo la rectora. "Las negociaciones siguen a nivel nacional y parece que tienen una mejor propuesta. El conflicto se tiene que destrabar", confió.

Desde que comenzó el ciclo lectivo, 1.582 alumnos de la Normal Mixta se han visto perjudicados por los distintos paros realizados este año. Quinteros resaltó que es bastante "complejo" que puedan recuperar el total de las clases. "El secundario tiene tres trimestres. El segundo prácticamente tendrá un mes y medio, con el tercero sucederá lo mismo", dijo preocupada y señaló que la situación es "delicada".

"Nos reunimos con los coordinadores para ver de qué manera se pueden garantizar los contenidos mínimos que establecen las leyes nacionales, para que los chicos puedan pasar al curso siguiente. Preferimos no cantidad sino calidad, y que no todo sea memorístico sino algo más reflexionado", manifestó Quinteros, quien resaltó que tampoco quieren sobrecargar al alumnado.

La rectora expresó que desea que los docentes puedan contar con una buena propuesta salarial. "Espero que tanto el Estado nacional como los gremios puedan dar una muestra de compromiso con la Patria, porque este conflicto excede las políticas partidarias. Cada uno debe tomar conciencia del momento que nos toca vivir y poner un granito de arena. No todo en la vida es como nosotros queremos", remarcó.