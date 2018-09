Adiós "Ronco" querido

El martes, poco después de las 16:45, una joven tocó mi puerta, traía un claro mensaje: "Dice mi abuela que por favor la ayude, mi abuelo se cayó en el baño y no lo podemos levantar". Presuroso y en pantuflas crucé la calle hasta la casa de mi amigo Roberto.

Lo encontré recostado en brazos de "Pirucha", su esposa, su compañera de toda la vida, que lloraba desconsolada.

Traté de reanimarlo con masajes en el cuello, hablándole y lentamente fui entendiendo que nada podía hacer. Mis conocimientos sobre medicina son muy escasos y lo único que podía hacer era poner voluntad y acompañar a esas titánicas mujeres, presas de un lógico y marcado nerviosismo.

Alcanzarles un vaso con agua o consolarlas y esas cosas menores mientras presurosos tratamos de conectarnos con el resto de la familia que no tardó en llegar.

Había muerto Roberto Ignacio "El Ronco" Giménez. Amigo de muchos años, lo conocí en las oficinas de la dirección provincial de Prensa y Difusión del Gobierno de la Provincia, donde él era el tipeador y manejaba la máquina de los esténcils.

Yo era reportero gráfico. Ahí trabajó más de 40 años, hasta que se jubiló.

Compartimos cientos de anécdotas. El "Ronco" siempre fue un tipo de buen humor, familiero, bonachón, buen bailarín y muy concurrente a la peñas.

El folclore era otra de sus pasiones. Le gustaba reunirse y participar de asados donde disfrutaba con amigos largas tertulias siempre relacionadas al fútbol, al deporte del cual era gran conocedor.

Tenía 82 años recién cumplidos y era hincha fanático del Sporting Club Victoria, en la cual fue jugador y en algún momento llegó a ocupar un cargo en su comisión directiva. Era asiduo concurrente a las canchas puntanas.

Trabajaba en la Liga Sanluiseña de Fútbol (ex Liga Puntana de Fútbol) donde llegó a ocupar importantes cargos y donde estuvo vigente durante 46 años.

Roberto era "un emblema", diría un viejo dirigente. Se lo veía llegar todas las tardes despacio, con un caminar lento pero seguro. Nunca se desprendía de su agenda y puntualmente estaba sentado detrás de su escritorio. Sus achaques cardíacos lo preocupaban pero no lo suficiente, sus funciones motrices lo habían desmoronado un poco en el último tiempo, pero su entusiasmo no mermaba. Quería seguir siendo "El Ronco", el que todo podía. No quería bajar un cambio. Muchas de las cosas de su querida Liga Sanluiseña de Fútbol, pasaban por sus manos. Incluso en la presidencia de Carlos Vila, un torneo de las divisiones inferiores y el Apertura de Primera A llevaron su nombre. Y vaya paradoja del destino, el Sporting Club Victoria fue campeón, y entregó el trofeo en el campo de juego. Un año plagado de éxitos para esa institución donde obtuvo el Federal " y una plaza al Torneo Regional Amateur. El "Ronco" estaba feliz.

Se fue un amigo. Gran vecino. Buen padre... y mejor abuelo. Roberto estaba casado con Elba Muñoz, para todos "Pirucha", tuvieron dos hijos: Ana Elba, casada con Gustavo Rubén D'Angelo, y Roberto Matías, unido en matrimonio con Raquel Edith Pérez. Y cinco hermosos nietos, Cyntia Mariana, Ana Sofía, Miriam Judith, Juan Manuel y María de las Trinidad.

Ayer sus restos fueron sepultados en el Cementerio Del Recuerdo en medio de una congoja infinita.

Adiós "Ronco" querido. Ya te estamos extrañando.