La bestia pop

Steve Ditko es un nombre poco familiarizado en el común de la gente. En el ambiente comiquero significa dos cosas: cocreador de Spider-Man y Doctor Strange (Doctor Extraño). Las viñetas ya lo lloran porque el 29 de junio pasado fue encontrado sin vida, a los 90 años, en su piso de Manhattan.

Se hizo conocido en la década de los sesenta cuando entró a la editorial Marvel y trabajó en conjunto con el director en jefe y futuro capo de la compañía, Stan Lee.

Su legado es inmortal. Si bien el “Hombre de las Ideas" tuvo la intención de crear un adolescente con poderes arácnidos, fue la mano de Ditko la que diseñó el famoso traje azul y rojo de Spider-Man y los lanza-telarañas de las muñecas. Junto al traje de The Flash, son unos de los más bonitos de los superhéroes.

Ditko, junto a Jack Kirby, fue uno de los que se marchó de Marvel tras pelearse con Lee en 1966. Ya en la competencia, en DC Cómics, creó al personaje “The Creeper", un psicópata colorinche.

“Stan no conocía ni mis argumentos antes de que escribiese los diálogos. La existencia de Spider-Man necesitaba de una identidad visual concreta. Tener una idea no es nada si no es tangible", debatió Ditko en los noventa, cuando, 30 años después, volvió a hablar con Lee. A partir de ese momento, el guionista siempre diría que consideraba a su compañero co-creador de Spider-Man, pero Ditko nunca quedó conforme con cómo lo decía.

“Steve fue sin duda uno de los creadores más importantes en el negocio del cómic. Su talento fue indescriptible. Trabajé con él durante muchos años y siempre me impresionó cómo veía todo en términos de fotos e imágenes y movimiento y escenas. Él contó una historia como lo haría un director de cine", afirmó su ex compañero, Stan Lee.

“Nunca hablo de mí. Mi trabajo soy yo. Lo hago lo mejor que puedo y, si me gusta, espero que le guste a alguien más", señaló en su última entrevista formal en 1968. Para conocerlo basta nombrar algunos de los superhéroes de su maestría: Hawk And Dove (Halcón y Paloma), Shade, The Question (El interrogante) o Blue Beetle (Escarabajo Azul). Personajes secundarios muy queridos por el fandom.

En las últimas décadas poco se supo de él. De hecho, The Hollywood Reporter publicó que el informe policial considera que su muerte fue dos días antes del hallazgo del cuerpo. La industria le dio todo, al tiempo que se lo sacó. Y en ese contexto el tobogán lo dejó aislado del calor de las personas pero en la memoria de quienes no lo conocían personalmente. Pero sí a su legado.

Aunque su nombre no esté en la memoria colectiva, sus trabajos están visibles en cualquier comiquería. Una gran bestia pop.