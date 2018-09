Entregaron los primeros 82 anteojos del año en Nueva Galia

En su segundo año consecutivo de implementación, el plan “Veo Bien” entró en etapa de entrega de anteojos gratuitos. Realizaron la primera distribución en Nueva Galia, donde 82 chicos de distintas escuelas del departamento Dupuy, a partir de ayer empezaron a observar el mundo de forma distinta, claro, con más certezas y menos dudas. En el Ministerio de Salud indicaron que esto potenciará el proceso de aprendizaje de los alumnos. Las entregas continuarán por otros departamentos de la provincia.

Fue un día especial en la Escuela Técnica N° 25 "Escultor Antonio Miguel Nevot". Juan y Tomás formaron parte del primer grupo que pasó adelante para recibir su estuche. También eran de los más chicos y los que más conmovieron. Tal era su ansiedad que no les importó agarrar y probarse los anteojos de otros. Casi no se inmutaron, porque claro, no les servían a ellos. Pero cuando les pusieron los que les correspondían, ambos dejaron ver sus amplias sonrisas, su cara de felicidad, propia de alguien que por primera vez sabe lo que es observar con claridad el mundo que lo rodea. Los más grandes lo vivieron con un poco más de vergüenza quizás, pero lo cierto es que para todos, esto supuso un cambio importante.