Teoría y práctica del bajista que se escapó

Radicado en Villa Mercedes, el ex Sui Generis Rinaldo “Rino” Rafanelli cuenta qué extraña y qué no de la vorágine.

Alejado de la gran ciudad y resguardado por la tranquilidad de la Calle Angosta, el bajista Rinaldo "Rino" Rafanelli eligió Villa Mercedes para vivir, enseñar y seguir con la música. Hoy a las 16 realizará en San Luis capital una clínica de bajo con el objetivo de transmitir sus enseñanzas a los colegas locales. Antes, dialogó con Etc. sobre su vida pueblerina y la manera de trabajar junto al rock.

—¿Qué propones en tu clínica de bajo?

—La clínica tiene como objetivo enseñar los modos pentatónicos, desarrollarlos, explicarlos y realizar las combinaciones matemáticas que tiene cada uno. Está enfocado para que los bajistas se lleven diferentes variaciones que luego podrán transformar en ejercicios. Es práctico y teórico, tendrán mucho material para tocar y progresar. Creo que es una opción muy didáctica.

—¿Por qué elegiste Villa Mercedes para vivir?

—Busqué un lugar tranquilo para huir de toda la vorágine y la esquizofrenia que existe actualmente en Buenos Aires. Lo logré aunque por momentos siento que es demasiada tranquilidad para mi gusto, pero me amoldé.

—¿Cómo te llevas con tus colegas locales? ¿Te gusta ayudar a los músicos de la ciudad?

—Al principio no tenía relación con nadie. Pero con el tiempo me encontré con muchos amigos músicos y estudiantes que me pidieron colaboraciones y se volvió un disfrute. Por ejemplo, produje el disco de "Los Cosmonautas", lo grabamos en los estudios de Casa de la Música y en la actualidad preparamos el próximo disco de las hermanas Georgina y Jeanette Monti. Son muy creativas y generadoras de cultura. Estoy en una ciudad donde la música no falta.

—Sin embargo elegís Buenos Aires para realizar tus conciertos...

—Vivo viajando, soy un animal de escenario y estudios de grabación. Toco en Buenos Aires como en otras provincias del país porque hay más acción que en Villa Mercedes.

—¿Por qué elegís cambiar de integrantes en cada presentación de "La Rimanbloom"?

—Recuerdo que un amigo me mostró un video de Chuk Berry que explicaba que él no tenía banda estable. Lo que hacía era viajar solo con la guitarra y en el lugar donde ocurría el recital se contactaba con los músicos locales para armar el show. Comencé a implementarlo y me resultó. En estos momentos tengo ocho bandas en todo el país.

—¿Tenés contacto con alguno de los músicos consagrados que te acompañaron en bandas anteriores?

—Desde que me fui de Buenos Aires pasé a vivir en un termo. Hace pocos días estuve en el festival "Mariposa de madera" y me encontré con muchos colegas con los que compartí alguna vez un escenario. Me gustó, me sentí muy acompañado, pero no sucede seguido.

—¿Cómo lo encontraste a Charly García en su regreso a los escenarios?

—Celebro que salió del infierno en el que vivió por mucho tiempo porque faltaba poco para que todo se desbarrancara en su vida. A nivel musical siento que no es el mismo que encontraba en los discos anteriores. "Random" es una placa que no me terminó de cerrar.